В Вашингтоне решили забыть о правах человека ради передачи оружия Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

10 декабря 2022, 16:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла Закон №350-80 об уступках требованиям Сената США по принятию бюджета Пентагона на 2023 финансовый год. На этот раз Минобороны Америки получит сумму в размере 858 миллиардов долларов, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом и на 45 миллиардов долларов больше, чем Белый дом запросил в своем бюджетном предложении прошлой весной. Этот же закон предусматривает увеличение военной помощи Тайваню и Украине. Предполагается, что голосование по нему в сенате пройдёт на следующей неделе. Об этом пишет издание Defense News.

Компромиссный законопроект упрощает передачу вооружений и боеприпасов третьим странам (таким как Украина) и нерегулярным силам в других точках планеты из-за проблем с правами человека. То есть в Вашингтоне решили забыть о правах человека ради военного спонсирования проамериканских режимов и проамериканских прокси сил по всему миру.

Однако окончательное принятие бюджета пока затруднено поскольку администрация Байдена блокирует некоторые его пункты, связанные с выводом из эксплуатации некоторых систем вооружений и прекращению эксплуатации нескольких платформ размещения ядерного оружия.

Как бы то ни было, обе партии в Палате представителей сошлись на принятии тех пунктов документа, где речь идёт о выделении средств для сдерживания России в Европе и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Законопроект предусматривает предоставление Тайваню военной помощи в размере 10 миллиардов долларов в течение нескольких лет включая 2027 год. Однако уже сейчас ведутся дебаты о предоставлении помощи Тайваню в области безопасности в размере 56 миллиардов долларов.

В кулуарах конгресса также говорили о новом транше военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, который даёт возможность Пентагону заключать контракты с американскими и иностранными производителями оружия и боеприпасов, предназначенных для поставок на Украину помимо вооружений на миллиарды долларов, которые президент Джо Байден уже передал Киеву, используя полномочия президента. Измененная формулировка в этом году теперь позволяет части фонда идти на пополнение арсеналов союзников и партнеров, которые отправили своё оружие Киеву.

Кстати, США отказались от идеи начать обучение украинских военных лётчиков пилотированию американских истребителей четвёртого поколения, на что ранее планировалось потратить 100 млн. долл. Здесь сыграла роль блокирование данной идеи со стороны администрации Байдена и председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джека Рида.

Законопроект также требует от администрации Байдена представить план краткосрочной и среднесрочной помощи Украине в области безопасности, который должен удовлетворить потребности украинских ВВС.

В законопроекте говорится: «Мы ожидаем, что этот отчет будет охватывать потребности Украины в воздушном потенциале на этот период, а также план по наращиванию и улучшению таких возможностей». Кроме того, законопроект требует отчета о структуре, которую общие инспекторы используют для надзора за помощью Украине на фоне растущего скептицизма со стороны правого фланга республиканской фракции.

Однако в рядах республиканцев по-прежнему есть недовольные тем, что помощь Украине не подвергается достаточному контролю. У республиканцев есть все основания утверждать, что значительная часть переданного Киеву вооружения и боеприпасов уходят на сторону.

Опять же повторюсь, поскольку это важно, - в комитете Палаты представителей по вооруженным силам согласились отказаться от положения, которое запрещало бы продажу и передачу оружия любому правительству, совершившему геноцид или нарушившему международное гуманитарное право.

Был пересмотрен пункт, касающийся условий продажи 40 модернизированных истребителей F-16 Lockheed Martin Block 70 Турции, теперь она не должна предоставлять гарантии ненападения на Грецию.

В окончательном законопроекте также было исключено положение Палаты представителей, которое закрепило бы финансирование и поддержку нерегулярных вооруженных сил в соответствии с разделом 1202 NDAA если те совершили грубые нарушения прав человека. То есть Вашингтон решил окончательно сбросить с себя маску мирового правозащитника.

Теперь американские вооружения, предоставляемые прокси-силам США по всему миру, потекут рекой, поскольку больше законодательных препятствий тому нет. Пентагон и спецслужбы Америки, уже на протяжении нескольких лет совершенствуют свою стратегию действий в так называемой «серой зоне», что позволяет США, не вступая в открытый военный конфликт, защищать силовым способом свои геополитические интересы в различных точках мира. Судя по всему, планируется усиление работы спецслужб по поддержке прокси сил в Центральной Азии и Индо-тихоокеанском регионе.

Продолжаются споры между Конгрессом и былым домом по поводу содержания в составе ВМС США 31 десантного корабля и финансирования производства модернизированного эсминца класса Arleigh Burke (так называемого третьего рейса), поскольку программа замены этих кораблей на перспективные Zumwalt – застопорилась.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение 25 миллионов долларов на продолжение ядерной программы разработки крылатых ракет морского базирования, известной как SLCM-N, несмотря на попытки администрации Байдена отменить ее. Это также препятствует реализации плана администрации по снятию с вооружения мегатонной гравитационной бомбы B83, которая в 80 раз мощнее бомбы, сброшенной США на Хиросиму, Япония, во время Второй мировой войны. Тем не менее, законопроект позволяет ВВС начать списание A-10 Warthog после того, как Конгресс ранее выступал против этого.

Непонятно будут ли развиваться, или сворачиваться бронетанковые силы Армии США, поскольку Корпус морской пехоты от танков уже отказался.

Что касается предоставления вооружений Украине. США и союзники похожее решили, что немного перестарались в 2022 году. Поэтому на следующий год готовится новая программа, согласно которой Киеву будут передавать более старое вооружение и боеприпасы. Для этого с хранения выводят 105-мм гаубицы времён Второй мировой, проводятся работы по упрощению тяжёлого дрона «gray eagle», с него снимают современную авионику и высокотехнологичные узлы. Также Бельгия провела модернизацию танка «Леопард 1», который вероятно окажется скоро на Украине. В целом видна тенденция к понижению качества вооружений, передаваемых Киеву.