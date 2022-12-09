Атака ВСУ под Песками была успешно отбита

Аргументы Недели → Армия 13+

9 декабря 2022, 19:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украинские формирования предприняли очередную попытку наступления под Донецком. Большая колонна техники из 15 БМП, МТ-ЛБ и бронеавтомобилей Mastiff выдвинулась из Первомайского к Водяному и пошла в направлении Песок. Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов.

Противник силами, превышающими штатный состав мотопехотной роты, предпринял попытку атаковать российские боевые порядки, развёрнутые в Песках. Выдвижение осуществлялось скрытно, но - было своевременно обнаружено. Контрмеры были приняты оперативно, в результате техника и живая сила врага оказались под сосредоточенным огнём артиллерии и стрелкового оружия 238 бригады ВС РФ, танкистов, а также бойцов батальонов «Спарта» и «Сомали».

Укронацисты буквально оказались в мясорубке. Как факелы горела украинская техника, а земля была устелена трупами и ранеными солдатами ВСУ. В конце концов атака украинкой ротной тактической группы захлебнулась, и нацисты вынуждены били отойти на исходные позиции. Это не первая попытка ВСУ выбить россиян из Песок и каждый раз результат всё тот же.

Украинское командование бросает на пески силы снова и снова не считаясь с потерями. Похоже, что этот участок фронта станет очередной ловушкой, в которой перемалываются украинские войска.