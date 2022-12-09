Американский военный аналитик: США приложили руку к ударам Киева по российским военным аэродромам

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9 декабря 2022, 18:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что США помогли модернизировать украинский БЛА, чтобы он мог маневрировать и обходить российскую противовоздушную оборону. Он также сообщил, что США предоставили Украине разведданные о российской ПВО.

И действительно совершенно недавно США поставили Украине производственный цех, полностью укомплектованный необходимым для модернизации ракет и реактивных беспилотников. Также Киеву были предоставлены все необходимые комплектующие, чтобы из неуправляемых ракет сделать самонаводящиеся. Применённые для атаки аэродромов ВКС РФ в Дягилево и в Энгельсе реактивные беспилотные летательные аппараты в вышеуказанном цеху руками американских специалистов были несколько преображены. На них была установлена современная Авионика: системы навигации и ориентирования, а также внесены конструктивные изменения, позволяющие этим БПЛА маневрировать.

Бесспорно не имея точных разведывательных данных украинские военные не в состоянии были бы проложить правильный маршрут беспилотников в обход зон действия российских ПВО. Более того управлять ими на столь больших расстояниях было бы невозможно, без применения американской спутниковой системы. Так что, выводы американского аналитика выглядят весьма реалистичными, к тому же, он наверняка обладает некоторыми знаниями и актуальными сведениями, позволяющими делать правильные выводы.