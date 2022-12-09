За сутки ВСУ потеряли убитыми более 160 солдат

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9 декабря 2022, 18:15

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник силами до трех усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.

В районе населенного пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град». В населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.