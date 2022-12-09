Истребительный авиаполк ЦВО получил модернизированные самолёты МиГ – 31БМ

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9 декабря 2022, 16:05

Фото: Минобороны РФ

Два модернизированных сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Красноярском крае. Об этом сообщила Пресс-служба ЦВО.

Полученные боевые машины будут задействованы в несении боевого дежурства по противовоздушной обороне и охране воздушного пространства в регионе. За счет модернизации бортовой радиоэлектроники и новых систем вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в два с половиной раза.

МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound, «фоксхаунд», с англ. «гончая») - советский и российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в 1970-х годах в Отдельном конструкторском бюро завода № 155 (ныне - АО «РСК «МиГ» в составе «Объединенной авиастроительной корпорации»).

Самолет вооружен шестиствольной пушкой калибра 23 мм, различные модификации МиГ-31 могут оснащаться ракетами «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» разных типов, авиабомбами. Одна из модификаций истребителя-перехватчика, МиГ-31К, является носителем гиперзвуковой ракеты в составе комплекса «Кинжал».