Шойгу: Россия продолжит поставки вооружения Таджикистану

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9 декабря 2022, 16:00

Фото: Минобороны РФ

Россия намерена продолжить поставки вооружения и военной техники для повышения боевого потенциала Таджикистана, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо на полях заседания глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых государств в Москве. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Он отметил, что сотрудничество России и Таджикистана в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центральной Азии.

«Намерены последовательно реализовывать совместные планы по обеспечению региональной безопасности. В этих целях продолжим оказывать военно-техническую помощь и содействовать повышению боевого потенциала таджикистанских вооруженных сил. Это касается поставок российских вооружений, подготовки войск и обучения военнослужащих», - сказал Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что важное место в обеспечении региональной безопасности занимает обеспечение функционирования 201-й российской военной базы и укрепление ее возможностей.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Таджикистана на 2023 год.

В свою очередь министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил важность сотрудничества двух стран. «За период, прошедший с нашей последней встречи в рамках двустороннего сотрудничества была проделана огромная работа, включая ряд совместных учений. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за оказанную помощь и всестороннюю поддержку», - сказал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рабочие встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном и министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым, на которых обсудил планы сотрудничества военных ведомств на 2023 год.

Заседание глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и участников СНГ прошло в пятницу в Москве, министр обороны Китайской Народной Республики генерал-полковник Вэй Фэнхэ выступал по видео-конференции связи. Главы оборонных ведомств в рамках встречи обсудили международную и региональную безопасность, а также дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. По итогам встречи было подписано Совместное коммюнике.