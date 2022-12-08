ВСУ в Бахмуте несут потери в живой силе до 70% от штатной численности подразделений

Аргументы Недели → Армия 13+

8 декабря 2022, 19:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Самым жарким местом наравне с Авдеевским участком фронта является Бахмутское направление, где российские войска продвигаются южнее и севернее данного населённого пункта, а также атакуют восточные его районы. Здесь неприятель несёт особенно тяжёлые потери в живой силе и вынужден обходится без ротации. На передовую прибывают свежие силы, по типу того, как в годы ВОВ на фронт шли маршевые роты, бойцов тут же распределяют по сильно прореженным подразделениям. А в обратном направление эвакуируют раненых и трупы.

Севернее Бахмута под Соледаром в результате быстротечного, но кровопролитного боя укронацистов выбили из Яковлевки и быстренько её зачистили. Это несложно поскольку данный населённый пункт уже давно остался без местного населения. Тем временем, южнее Бахмута ВСУ пытались опрокинуть российские боевые порядки, развёрнутые в Опытном. Противник был остановлен плотным стрелковым и губительным артиллерийским огнём. Враг пытался закрепиться на достигнутом рубеже, но был буквально сметён с места и вынужден откатиться на исходные позиции, понеся немалые потери в живой силе и технике.

Осознавая, что украинская оборона в Бахмуте трещит по швам, командование ВСУ приступило в срочной переброске на этот участок фронта отрядов, укомплектованных иностранными наёмниками, танков и бронетранспортёров. Однако пополнение в очередной раз было нивелировано ударами российской артиллерии и ракетных войск по позициям противника на широком участке передовой, проходящим от Верхнекаменского на юг до Соледара, Бахмута и Клещеевки.

Блогеры сообщают, что на данном участке фронта воюет формирование американского ЧВК «Моцарт», укомплектованного бывшими солдатами элитных подразделений ВС США, именно от них, точнее от их командира поступила информация о тяжелейших потерях в рядах украинской армии на бахмутском участке фронта. Бывший полковник Корпуса морской пехоты США Эндрю Милберн заявил на камеру. «Те, кого бросают в бой, мало что знают вне базовой подготовки». Этим он объяснил украинские потери, доходящие до 70% от списочной численности войск. Данный показатель в соответствии в общепринятой оценкой уровней состояния боеспособности подразделений указывает на многое. В частности, есть понимание, что войсковые единицы, потерявшие до 30% личного состава – считаются подавленными, при утрате от 50% живой силы и более подразделение или часть считается уничтоженной. Однако ВСУ умудряются быстро пополнять свои изрядно потрёпанные формирования за счёт резервов.

Аналитики на Западе предрекают скорое отступление украинских войск из Бахмута, поскольку командование ВСУ уже не успевает восполнять потери на передовой. Украинские резервы в значительной мере исчерпаны, а подход других из глубокого тыла занимает немало времени. В частности, газета Newsweek опубликовала материал, в котором указывается, что ВСУ скоро потеряют Бахмут и на этом дело не окончится. Данное издание сообщает о подготовке российских войск к контрнаступлению на флангах специальной военной операции. Даётся прогноз, что ВС РФ скоро вернуть себе контроль над Харьковской область, возможно захватят сам Харьков, а также Херсон и всю западную часть Херсонской области. Также высказываются предположения о возможном дальнейшем продвижении россиян на Одессу. Также речь идёт о некотором сокращении военной помощи Запада – Киеву, что приведёт его к значительным территориальным потерям.

Западные аналитики, также указывают, что ВС РФ успевают выдвинуть на фронт силы, сформированные за счёт частичной мобилизации, прежде чем Украина вернёт тех солдат, что проходят обучение за рубежом. Западные СМИ продолжают развивать идею, что Москву и Киев тем или иным способом надо усадить за стол переговоров и в кратчайшие сроки и остановить боевые действия, а Украину склонить к территориальным уступкам.