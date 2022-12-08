Шойгу поздравил Военную академию Генштаба ВС РФ со 190-летием

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8 декабря 2022, 16:51

Фото: соцсети

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил со 190-летием со дня основания старейшее высшее военно-учебное заведение России – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщил ДИМК МО РФ.

Торжественная церемония состоялась 8 декабря в Москве. «Сегодня Военная академия Генерального штаба отмечает знаменательный юбилей - 190-летие со дня основания. На всех этапах своего развития академия находилась на передовых позициях отечественной военной науки, вносила весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для нашего государства и дружественных стран», - заявил Шойгу.

По его словам, в настоящее время выпускники академии подтверждают свой высочайший уровень подготовки в ходе спецоперации на Украине. «Практическое применение ВС РФ в Сирии, Нагорном Карабахе и на Украине наглядно подтверждает, что выпускники академии обладают новаторским стилем мышления, современными методами ведения борьбы, прекрасно разбираются в новейшем вооружении, готовы постоянно совершенствовать систему управления», - подчеркнул Шойгу. Министр обороны РФ отметил, что во многом это результат труда преподавательского и командного состава вуза, значительная часть которого имеет опыт решения боевых и миротворческих задач.

В ходе церемонии Шойгу вручил личному составу академии государственные награды и Полковую чашу. «Признанием исключительных заслуг перед страной в укреплении ее обороноспособности являются вручаемые сегодня высокие государственные награды и Полковая чаша. Это символ единения выпускников разных поколений, преемственности ратных традиций и сплоченности российского офицерского корпуса, который во все времена был надежной опорой нашего Отечества», - сказал глава Минобороны РФ.

Военная академия Генштаба ВС РФ ведет историю от Императорской Военной академии, открывшейся в Санкт-Петербурге 8 декабря 1832 года (26 ноября по старому стилю) в день Святого Георгия Победоносца, в присутствии императора Николая I.

В 1855 году военно-учебное заведение было переименовано в Николаевскую академию Генерального штаба. С 1909 года носило название Николаевской военной академии, в 1909-1917 гг. – Императорской Николаевской военной академии.

Академия ведет обучение, подготовку и повышение квалификации высших и старших офицеров Вооруженных сил, представителей министерств и ведомств РФ, руководителей и должностных лиц органов государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также офицеров иностранных армий.

Также академия является ведущим военным образовательным учреждением РФ по проведению научных исследований проблем обеспечения военной безопасности государства, военного строительства, применения ВС РФ, военного и государственного управления.

Среди обучавшихся в академии в разные годы – более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 52 удостоены этого звания дважды и двое – трижды.