Близ Боровского ВКС России уничтожили более 90 польских наемников

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8 декабря 2022, 16:34

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщило, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ. За сутки противник потерял убитыми более 300 бойцов.

В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.

В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.

На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой народной республики.

В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики.

Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196 районах.

В районе населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.

Также за сутки перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.