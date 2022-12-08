Военные хирурги Минобороны России спасли жизнь военнослужащего, утратившего часть лица

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8 декабря 2022, 14:34

Старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии капитан медицинской службы Станислав ЛАТУХА.. Фото: МО РФ

В Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в Севастополе в тяжелейшем состоянии без сознания был доставлен военнослужащий-участник специальной военной операции, получивший обширное минно-взрывное ранение головы, в результате которого была утрачена значительная часть лица и шеи.

Военные врачи незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, остановили кровотечение. Для восстановления функции речи, глотания и дыхания выполнили протезирование гортани. Кроме того, выполнена мягкотканая пластика пояса носа, полости рта, твердого и мягкого нёба. Смоделирован язык, после заживания восстановится его чувствительность.

Из Крыма пациент доставлен в Москву в Главный военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко, где в настоящее время проходит комплекс реконструктивных операций.

В результате ранения у пациента сформировался дефект обеих челюстей, губ, дна полости рта, правой щеки и поднижнечелюстной области справа, перелом правого скулоглазничного комплекса со смещением.

По данным мультиспиральной компьютерной томографии военными врачами госпиталя Бурденко были построены трехмерные модели костей лицевого скелета.

В ходе виртуального хирургического планирования все смещенные кости лицевого скелета расставлены в правильное положение. Для этого была построена отраженная модель неповрежденных отделов лицевого скелета.

Для создания новой челюсти планировалось использовать трансплантат из малоберцовой кости, трехмерную модель которого переместили в дефект нижней челюсти и изогнули в соответствии с контурами «донорской» челюсти.

После этого создали модель индивидуальной титановой реконструктивной пластины, которая потом была напечатана на 3-D принтере.

Дополнительно создан имплантат в область дна глазницы, так как оно было полностью разрушено. Данный имплантат создан таким образом, чтобы поддерживать глаз и фиксировать структуры скулоглазничного комплекса в правильном положении. Для выполнения операции были виртуально созданы и напечатаны на 3-D принтере хирургические шаблоны для формирования трансплантата из малоберцовой кости.

На завершающих этапах реконструктивных операций будет выполнена эстетическая коррекция лица, и установлены дентальные импланты.

Благодаря профессионализму военных хирургов, военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того, после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании даже сможет продолжить военную службу.