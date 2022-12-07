Военная академия РВСН имени Петра Великого отмечает очередную годовщину со дня образования

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7 декабря 2022, 14:55

Фото: Минобороны РФ

Сегодня Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого отмечает 202-ю годовщину со дня образования. Кузница кадров стратегических ракетчиков – командное и политехническое высшее учебное заведение, крупный научно-исследовательский центр в области военных и технических наук - одно из ведущих высших военных учебных заведений России. Вуз ведёт свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по распоряжению Великого князя Михаила Павловича Романова.

Более 75 лет военно-учебное заведение осуществляет подготовку офицеров-специалистов по ракетной технике. На ее базе создан современный учебно-научный кластер для подготовки кадров командного, инженерного и военно-политического профилей. В учебном процессе активно идёт процесс развития мультимедийных возможностей лекционных залов и создания интеллектуальных аудиторий.

Слушатели и курсанты проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы «Сармат», «Ярс» и «Авангард».

В состав учебного заведения входят четыре профильных факультета (командный, ракетного вооружения, специального вооружения, автоматизированных систем управления и робототехнических комплексов), 24 кафедры, факультет переподготовки и повышения квалификации, научно-исследовательский центр, учебный полигон Ногинского района Подмосковья и филиал в Серпухове (Московская область).

Помимо современных научных лабораторий, учебно-научный центр также включает в себя и две уникальных - в мировом масштабе - аудиторий. Одна носит имя К.Э. Циолковского: в ней представлена экспозиция спутников военного и гражданского назначения. В комплексе это многофункциональная научно-исследовательская платформа, обеспечивающая формирование у обучающихся компетенций в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники.

Другая - павильон ракетной техники имени С.П. Королева. Здесь представлена не имеющая аналогов в мире экспозиция межконтинентальных баллистических ракет, а также унифицированный командный пункт. Эти образцы ракетной техники предоставляют практические возможности исследовать свойства и характеристики современных и перспективных ракет, ведь идеи многих актуальных на сегодняшний день технических решений были впервые реализованы много лет назад на сохраненных образцах.

Обучающиеся в академии курсанты и слушатели показывают высокие результаты на всероссийских олимпиадах, стабильно, из года в год, занимая призовые места по математике, физике и информатике.

В академии функционируют 24 научные школы, которые активно участвуют в совершенствовании вооружения, а также подготовке научно-педагогических кадров.

Высокий уровень образования обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав академии - это более 600 докторов наук, профессоров и кандидатов наук, обеспечивающих один из самых высоких научно-педагогических потенциалов среди военных вузов страны.