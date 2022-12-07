Истребители ВКС РФ несут воздушное дежурство в зоне СВО на постоянной основе, в круглосуточном режиме

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7 декабря 2022, 14:47

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что в зоне специальной военной операции (СВО)экипажи истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. При обнаружении воздушной цели летчики идентифицируют ее, и в случае, если это противник, уничтожают ракетным вооружением.

«Выполняем боевые задачи. По командам с КП занимаем зону дежурства в воздухе. При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух». Часто поражаем беспилотные летательные аппараты противника. Дежурство выполняется на постоянной основе в круглосуточном режиме», - рассказал один из летчиков-истребителей Су-27 Александр.

«В зоне проведения СВО проявляются настоящие боевые качества летчика. Сейчас в наши подразделения приходит молодое поколение летного состава, смотрит на наших боевых товарищей, перенимает у них боевой опыт и стремится к успешному выполнению боевых задач», - подчеркнул он.