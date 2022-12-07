На Красно-Лиманском направлении российские войска за сутки уничтожили более 130 украинских военнослужащих

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7 декабря 2022, 14:43

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что по подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика» и три автомобиля.

На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней.

В районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитной ракетной системы С-300.

В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Амбарное Харьковской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники.