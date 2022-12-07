Украинская и Российская армии составляют планы на зимнюю военную кампанию

Аргументы Недели → Армия 13+

7 декабря 2022, 14:34 Юрий Кнутов

Фото: Из личного архива автора

На сегодняшний день военные эксперты, как в России, так и за рубежом по-разному оценивают ситуацию, которая может сложиться в зоне СВО в зимний период. Главный вопрос - следует ли ждать наступления какой-либо из сторон или из-за морозов и снегопадов фронт стабилизируется, а противостоящие армии будут накапливать силы для активных боевых действий весной.

По мнению директора Национальной разведки США (DNI) Аврил Хейнс российская и украинская армии в ближайшее время постараются занять наиболее выгодные позиции, а затем перейдут к обороне. Об этом она заявила в ходе форума, прошедшего в Рейгановской библиотеке. Аврил Хейнс полагает, что зимой произойдет «снижение темпов войны» и обе стороны будут готовиться к военной кампании после того, как завершится весенняя распутица.

Это утверждение справедливо в том случае, если зима окажется морозной и снежной. Техника натовского образца, скорее всего, из-за нехватки топлива и масел с зимними присадками окажется не боеготовой. Глубокие сугробы не позволят гусеничным и колесным машинам западного производства должным образом маневрировать. Как результат боевые действия будут носить позиционный характер и не принесут ни одной из сторон ощутимых результатов.

В противовес директору Национальной разведки США американский Институт изучения войны исходит из того, что зима будет не очень холодной и снежной. По мнению аналитиков Института, небольшие морозы и отсутствие сильных снегопадов не создадут серьезных препятствий для наступления украинских войск. В этих условиях ВФУ не должны снижать наступательный потенциал. Киевскому режиму в зимних условиях наоборот следует использовать все имеющиеся у него возможности для продвижения вперед. Подмерзшая земля позволит боевой технике передвигаться обычными темпами, а личный состав не будет вязнуть в сугробах. На основе своих прогнозов Институт изучения войны призывает страны НАТО поставить Украине достаточное количество оружия для продолжения массированных атак на российские позиции.

Аналогичных взглядов придерживается и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам издания Daily Beast он полагает, что Киевский режим имеет преимущество в уровне подготовки и «качестве персонала». Поэтому «Поддержание темпа (наступления – Ю.К.) в течение зимы будет соответствовать интересам Украины».

Надо сказать, что реализовать этот призыв англосаксонских разведчиков и генералов будет непросто. В конце ноября этого года газета The New York Times со ссылкой на источник в НАТО сообщила, что военные арсеналы 20 из 30 членов Североатлантического альянса «изрядно истощены». Способны нарастить поставки оружия Франция, Германия, Великобритания, Италия, Бельгия, Польша и Нидерланды. Что касается США, то здесь не все ясно. Из-за споров в Конгрессе между республиканцами и демократами приостановлено принятие американского бюджета на 2022/23 гг. Финансирование почти всех программ Пентагона, включая создание новой ядерной триады и гиперзвукового оружия, временно заморожено.

Если до 16 декабря этого года Конгресс не сумеет согласовать окончательный бюджет, то выделение средств будет осуществляться на основании временного бюджета утвержденного на один год. Это означает, что в рамках временной резолюции минобороны США недополучит 29 млрд. долл. Учитывая, что финансирование военной помощи Украине осуществляется по линии Пентагона, Киевский режим может остаться без значительного количества американских денег и оружия.

В сложившихся условиях уже в ближайшее время следует ждать активизации боевых действий со стороны Киевского режима. Их цель – привлечь внимание Вашингтона и Брюсселя к украинской теме и добиться продолжения поставок вооружений и финансовой помощи.

В настоящее время стратегическим направлением для ВФУ является Запорожское. Вероятнее всего, армия Украины предпримет попытки прорыва российской обороны с целью захвата Бердянска и Мелитополя. Это позволит разрезать российскую группировку на две части и отрезать Крым от сухопутных коммуникаций, идущих на полуостров из России вдоль Азовского моря. В случае успеха у Киевского режима возникает возможность организации обстрелов крымской территории, восстановления его экономической блокады и создания благоприятных условий для последующего вооруженного захвата.

Кроме того, следует ждать атак со стороны ВФУ в направлении Луганска. Чтобы отвлечь российские войска от операции по освобождению Донецкой Народной Республики и повысить свой рейтинг на Украине, Киевский режим может пойти на организацию провокационных вторжений украинских войск в Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.

Несмотря на масштабные планы ВФУ по захвату российских территорий у Киевского режима на линии фронта сложилась не очень хорошая ситуация. С одной стороны, бои носят позиционный характер, и ни одна из сторон не имеет серьезного продвижения. С другой стороны, российская армия благодаря отводу войск из Харьковской и Херсонской областей смогла в значительной степени повысить плотность своей группировки на Донбассе. Увеличению плотности способствует и прибытие 300 тыс. мобилизованных военнослужащих. Это во многом меняет расклад сил в пользу российских войск и позволяет сконцентрироваться на освобождении ДНР.

Уже сейчас российские части ведут успешные наступательные действия на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Бои идут преимущественно в городской черте. Несмотря на значительные разрушения населенных пунктов это позволяет продолжить спецоперацию в зимних условиях.

За последнее время Российская армия во многом поменяла тактику. Военные действия ведутся согласно боевым уставам. Намного улучшилось взаимодействие родов войск. Происходит пополнение боевых частей новой техникой, в том числе РСЗО «Торнадо-С» (российский аналог HIMARS), танками Т-90М «Прорыв», беспилотными летательными аппаратами различных типов и назначения. Наносятся массированные удары высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуре Украины. Вывод из строя электрических подстанций приводит к обесточиванию предприятий по производству боевой техники и ее ремонту, командных пунктов и пунктов управления, узлов связи и других объектов военной инфраструктуры. На сегодняшний день на территории Западной Украины определены критически важные логистические объекты, вывод из строя которых может надолго остановить снабжение украинских войск на Донбассе.

Ракетные удары по узловым железнодорожным станциям, туннелям и мостам уже неоднократно срывали подвоз боевой техники, вооружений, боеприпасов и личного состава на Восток Украины, что во многом способствовало обескровливанию врага. Так, согласно информации озвученной на селекторном совещании 6 декабря 2023 г. Министром обороны РФ генералом армии С.К. Шойгу «Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин».

Основная задача российских войск в ближайшие зимние месяцы – освобождение Артемовска, Марьинки, Авдеевки, Соледара и Угледара с последующим выходом к Славянско-Краматорской группировке противника.

Особенностью предстоящей операции станет не столько окружение сил противника, сколько их выдавливание с территории Донбасса.