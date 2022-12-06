Компания Маска заявила о своем участии в военных программах США

Аргументы Недели → Армия 13+

6 декабря 2022, 20:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Стало известно, что программа Starshield реализуется с использованием технологий SpaceX Starlink и возможностей этой компании в запуске новых спутников для поддержки усилий по обеспечению национальной безопасности США.

На данный момент SpaceX запустила в космос более 3000 спутников Starlink, хотя Маск хочет в конечном итоге довести это число до 40 000. «В то время как Starlink предназначен для потребительского и коммерческого использования, Starshield предназначен для выполнения сугубо государственных задач», — объясняет SpaceX.

SpaceX также предполагает, что Starshield будет использовать свою криптографию (обеспечивающую безопасную связь) при поставке интернета правительству США.

Starshield также будет включать в себя систему лазеров, с помощью которых будет осуществляться коммуникация внутри спутниковой группировки.

«Терминал межспутниковой лазерной связи Starlink, который сегодня является единственным коммуникационным лазером, работающим в больших масштабах на орбите, может быть интегрирован с военными спутниками, что позволит включить его в сеть Starshield», — добавляет фирма. Других подробностей о проекте - нет. Согласно Space Page Гантера, уже было два запуска Starshield, оба в этом году, хотя, скорее всего, это были тесты.

Тем временем Майкл Бэйлор, инженер-программист из Купертино, отслеживающий запуски ракет, предположил, что возможности Starshield по наблюдению за Землей могут предоставить изображения любой точки Земли. «Вы можете представить себе мир, в котором Пентагон говорит, что им нужна фотография определенного места на Земле, и они получают эту фотографию менее чем за минуту или даже почти постоянно наблюдают за местом в режиме реального времени», — написал он в Твиттере.

Группировка SpaceX Starlink уже вызвала споры из-за количества спутников, которые она отправляет в космос, многие из которых не работают. При последнем запуске Starlink 28 октября из Калифорнии отправил на орбиту еще 53 спутника. Всего в настоящее время работает 3236 спутников, но Маск надеется, что в его сети, которую он назвал «мегасозвездием» будет до 42 000 спутников.

Получается, что на современном этапе военное использование спутниковой группировки SpaceX Starlink – это только цветочки, ягодки будут впереди.