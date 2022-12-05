Америка заставит Украину усилить наступательные действия зимой 2022-2023 годов?

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5 декабря 2022, 18:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Аналитический центр Института изучения войны (ISW) считает, что официальные лица США ошиблись, в том числе и директор Национальной разведки США (DNI) Аврил Хейнс назвав весну, а не зиму, лучшей возможностью для Украины нанести ответный удар по российским войскам на ее территории.

В ходе форума прошедшего в Рейгановской библиотеке директор Национальной разведки США (DNI) Аврил Хейнс заявила, что она видит «снижение темпов войны» на Украине этой зимой, поскольку и украинские, и российские войска готовятся к контрнаступлениям весной. По её мнению, обе стороны планируют наступление на весну. Однако аналитики в ISW пришли к выводу, что Хейнс ошиблась в своей оценке ситуации. Они уверены, что украинские войска продолжат наступление зимой, с учётом, что не будет распутицы. Но, они почему-то не учитывают тот факт, что военная техника и вооружения западного образца не рассчитаны на эксплуатацию в условиях русской зимы. Кроме того, непривыкшие к холоду иностранцы, воюющие сейчас в большом числе на стороне Киева – скорее всего покинут театр военных действий. Более чем уверен они уже уезжают из Украины на отдых в стары с более тёплым климатом.

Аналитики ISW рекомендуют правительствам США и других стран НАТО заставить украинскую армию наступать. Их выводы в первую очередь зиждятся на неверной оценке состояния Вооруженных сил России. Вторую ошибку американских аналитиков мы уже озвучили. В свою очередь со своей стороны могу предположить, если Украина бросит свои войска в наступление этой зимой, её ждёт неминуемое и скорое поражение, уже этой зимой.