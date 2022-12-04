Остин заявил, что США не позволят КНР доминировать в мире и признал увеличение ядерного арсенала Китая до 1500 боеголовок

Аргументы Недели → Армия 13+

4 декабря 2022, 16:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Министр обороны Ллойд Остин заявил в ходе выступления на Рейгановском форуме, что отношения США и Китая находятся в критической точке невозврата, поэтому не получится избежать военного варианта разрешения назревшего конфликта, чтобы стабилизировать ситуацию и повернуть её в сторону сохранения американских ценностей и не допустить главенства Китая в мире уже в 21-м веке.

Выступление Ллойда Остина было финальным на форуме национальной обороны США, прошедшем в Президентской библиотеке Рональда Рейгана. Как это ни странно, но, данное мероприятие было полностью посвящено Китаю и его возрастающей экономической и военной мощи и лишь вскользь речь зашла про Россию. Докладчики – представители Пентагона в основном говорили о нарастании конкуренции между КНР и США в 21 веке. Чуть ранее был опубликован отчёт разведсообщества США о развитии ядерной военной составляющей НОАК, в котором указано, что к 2030 году стратегический арсенал Пекина увеличится до 1500 боеголовок и практически приблизится к тем пределам, что оговорены в СНВ3 Россией и Америкой. Но, заметим, Китай не связан договорными обязательствами, определяющими лимит его ядерных вооружений.

Ллойд Остин подчеркнул, что Китай «является единственной страной, обладающей волей и все большей силой изменить свой регион и международный порядок в соответствии со своими авторитарными предпочтениями», поэтому США сделает всё от них зависящее, чтобы «не позволить этому случиться».

Военный министр США высказал, что Пентагон также обеспокоен Россией и продолжит вооружение Украины. Несмотря на то, что высшие чины американского Минобороны всячески подчёркивают, что не допустят втягивания Америки в конфликт с Россией, на деле военные ВС США подводят ситуацию к опасной грани, балансируют практически между миром и войной с РФ. На территории Украины участвуют в военных действиях как американские кадровые военнослужащие, так и представители вооружённых сил других стран НАТО. Особую активность проявляют в этом Британия и Польша. Первая плотно вовлечена в террористическую деятельность украинских спецслужб против России, вторая – уже откровенно направляет своих военных в Незалежную, где они принимают участие в карательных акциях против пророссийски настроенных граждан Украины.

Вернёмся к выступлению Остина. Он также заявил: «Следующие несколько лет определят условия нашей конкуренции с Китайской Народной Республикой. Они будут определять будущее безопасности в Европе…, и они определят, унаследуют ли наши дети и внуки открытый мир правил и прав — или же они столкнутся с наглыми автократами, которые стремятся доминировать с помощью силы и страха». То есть, этот чиновник склонен к дьявольскому лукавству, представляя всё чёрное – белым, а белое – чёрным, прибегая к откровенной лжи. До сих пор именно США навязывали свою волю миру силой и страхом. Достаточно вспомнить наименование одной из военных операции Америки простив Ирака «Шок и Трепет». Это был момент в 2033 году, когда Штатам не надо было больше скрывать свою личину, они доминировали в мире и могли называть вещи своими именами, не обращая внимания, как к тому отнесётся мировая общественность.

Вот и сейчас Вашингтона пошёл путём запугивания. Ллойд Остин открыто заявил, что в возникающей новой мировой ядерной угрозе больше всего рискует Китай. Остин даже не заботился о том, что противоречил сам себе и подчеркнул: «В нашем несовершенном мире сдерживание приходит через силу». А также указал, что США готовы и дальше увеличивать свои военные расходы. В этом нет сомнений, поскольку Штатам достаточно «включать печатный станок». Пентагон рассчитывает на получение рекордного нового бюджета, доходящего до 847 миллиардов долларов, если Конгресс примет текущий законопроект о финансировании на 2023 фискальный год до окончания этой законодательной сессии.

Однако особо рьяные американские ястребы утверждают, что недостаточно модернизироваться и идти в ногу с Китаем, потому что большая часть этих расходов идет на зарплату военному персоналу. По оценкам Конгресса, около четверти оборонного бюджета тратится на расходы, такие как: заработная плата, здравоохранение и пенсионные счета. Значит скоро мы узнаем, что-то новое про финансирование военного сектора в Америке.

Ранее председатель комитета глав штабов ВС США Марк Милли указывал, что Китай ведёт работу на опережение ВС США в строительстве флота, сухопутных сил, ВВС, космических и кибернетических войск, но Америка не позволит Пекину вырваться вперёд. Судя по всему, он также имел в виду безграничные возможности Вашингтона «включать печатный станок» и бороться с конкурентами используя санкционную дубинку.

В пятницу Остин присутствовал на демонстрации нового бомбардировщика невидимки B-21 Raider. ВВС США уже назвали этот самолёт прорывным в технологиях и заявили, что он станет основой ударной силы и базисом ядерной триады ВС США.

Стоимость разработки этого бомбардировщика зашкалила за 203 млрд долл, стоимость каждой машины, произведённой серийно, составит 1,2 триллиона долларов, по современному курсу. Надо учесть, что весь цикл его эксплуатации будет примерно в четыре раза дороже стоимости производства. А это означает, что конечная цена (с ремонтом, содержанием, техобслуживанием и модернизацией) обойдётся американским налогоплательщикам в кругленькую сумму – около 5 млрд долл. Так интереса ради, приведу другие цифры. Стоимость атомного подводного крейсера Огайо составила 1,5 млрд долл, по курсу 1980-х годов. B-21 Raider немного её не догнал, но всё ещё впереди. А это относительно небольшая по размерам машина. И она уже оценивается только в два раза дешевле многоцелевой американской АПЛ класса «Вирджиния» - цена которой 2,47 млрд долл. Новая стратегическая АПЛ ВМС США класса «Колумбия» вместе с ракетным ядерным вооружением обойдётся бюджету пентана всего в 7 раз больше, чем затраты на производство B-21 Raider, то есть – 8,5 млрд долл.

Поэтому не станет сюрпризом если уже в 2024 году США будут тратить более триллиона долларов на военные нужды.