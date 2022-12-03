Американских разведчиков обвинили в некомпетентности

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3 декабря 2022, 20:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Разведка США подвергается жесточайшей критике из-за недооценки масштабов, интенсивности и прогнозов хода военных действий на Украине. Эту тему муссирует издание Daily Beast. Кроме того, стало известно, что США сделали следующий шаг в создании совместной разведывательной службы с Японией.

На американское разведсообщество обрушились с претензиями сразу несколько влиятельных политиков, экспертов и такого же уровня - газет. Недовольство высказывается в связи с тем, что спецслужбы США допустили оплошность в оценке перспектив, интенсивности, масштабов военных действий на Украине. От сюда последовал неверный расчёт со стороны Пентагона необходимой военной помощи Киеву.

«США просто не ожидали оказаться втянутыми в крупный международный конфликт, который может растянуться на годы», — пишет издание.

В настоящее время ведутся проверки работы спецслужб, для выяснения причин ошибок, сделанных американской разведкой. Волна возмущения их некомпетентностью поднялась, в том числе и в среде бывших военных чиновников. Кроме того, в вину разведчиками США ставятся и результаты выборов на Тайване, в которых победила прокитайская партия Гоминдан.

Разведывательное сообщество США включает 18 практически самостоятельных департаментов, которые работают в тесном взаимодействии. Столь разветвлённая и сложная структура с одной стороны очень дорого обходится Америке, с другой – позволяет различным ветвям власти американского государства контролировать деятельность разведчиков, что весьма сложно, из-за специфики работы спец-служб.

Не спасло американское разведсообщество создание совместного с Японией центра анализа разведывательных данных (BIAC). Ему будут подчинены совместные силы и средства морские, воздушные и космические. Задача центра предоставлять актуальную разведывательную информацию правительствам США и Японии о РФ, КНДР, КНР и других стран АТР.