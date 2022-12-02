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2 декабря 2022, 17:22

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На Южно-Донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики.

В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Диброва, Водяное, Пречистовка, Константиновка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.

Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25.

Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка Луганской Народной Республики и Егоровка Донецкой Народной Республики.

Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Новоандреевка и Егоровка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники.