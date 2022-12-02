Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Армия 13+

Глубокая вера помогла мобилизованному добиться альтернативной службы

, 13:35

Глубокая вера помогла мобилизованному добиться альтернативной службы

Суд Гатчины признал незаконной мобилизацию евангелиста Павла Мушуманского. Он отказался принимать участие в военных действиях из-за глубоких религиозных убеждений. Вместо срочной службы мужчина проходил альтернативную гражданскую службу. Однако по нормам права его приравняли к отслужившим солдатам, что даёт основание для мобилизационного призыва.

Сторона защиты Мушуманского считает, что Конституционный суд должен детально разъяснить права проходивших альтернативную гражданскую службу. В ходе мобилизационных мероприятий мужчина успел попасть в военную часть, где отказался брать в руки оружие. Евангелист обратился в суд, попросив заменить ему участие в военных действиях альтернативным вариантом, который допускается законом. При этом детального разъяснения о правилах прохождения альтернативной службы в законодательстве нет.

В местном военкомате отказались от общения с журналистами. Пока же Павел находится в части до вступления решения суда в законную силу. Случай уникальный для российского судопроизводства, но полностью соответствующий закону и правам гражданина. Но, к сожалению, Гатчинский суд не устранил пробел в законодательстве. Право на альтернативную службу имеют многие россияне, но не все знают о такой возможности, отмечают юристы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли осудила решение Европарламента признать Россию «спонсором терроризма»

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила принятую резолюцию Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма. Видео своего выступления в Европарламенте ирландский политик опубликовала в соцсетях. Политик заявила о своей позиции отказавшись голосовать за данную инициативу, напомнила о принципе невмешательства в дела других государств и сравнила вторжение НАТО под предлогом демократии и прав человека в Ливию и прокси-войну НАТО на Украине. Клэр Дейли заявила, что наследием вторжения НАТО в Ливии является разрушенная экономика страны, когда-то самое богатое население в Африке сейчас проживает в нищете, «мигрантов продают и покупают на рынках рабов». Она также заявила, что «сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине» во имя «свободы, демократии и прав человека», после вмешательства НАТО Украину ждет «террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод».

Политика