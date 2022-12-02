Глубокая вера помогла мобилизованному добиться альтернативной службы

Суд Гатчины признал незаконной мобилизацию евангелиста Павла Мушуманского. Он отказался принимать участие в военных действиях из-за глубоких религиозных убеждений. Вместо срочной службы мужчина проходил альтернативную гражданскую службу. Однако по нормам права его приравняли к отслужившим солдатам, что даёт основание для мобилизационного призыва.
Сторона защиты Мушуманского считает, что Конституционный суд должен детально разъяснить права проходивших альтернативную гражданскую службу. В ходе мобилизационных мероприятий мужчина успел попасть в военную часть, где отказался брать в руки оружие. Евангелист обратился в суд, попросив заменить ему участие в военных действиях альтернативным вариантом, который допускается законом. При этом детального разъяснения о правилах прохождения альтернативной службы в законодательстве нет.
В местном военкомате отказались от общения с журналистами. Пока же Павел находится в части до вступления решения суда в законную силу. Случай уникальный для российского судопроизводства, но полностью соответствующий закону и правам гражданина. Но, к сожалению, Гатчинский суд не устранил пробел в законодательстве. Право на альтернативную службу имеют многие россияне, но не все знают о такой возможности, отмечают юристы.
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