Медведев назвал бредом призыв главы СНБО Украины Данилова - уничтожить Россию, так ли это

Аргументы Недели → Армия 13+

1 декабря 2022, 21:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Дмитрий Медведев, занимает не последнюю должность в российском государстве и ему следовало бы аккуратнее относится к своим комментариям. То же самое касается Дмитрия Пескова. Порой их высказывания вызывают сложные чувства. Такое впечатление, что люди не совсем понимают суть происходящего.

Заявление главы СНБО Украины Данилова о необходимости уничтожить Россию Дмитрий Медведев назвал «бредом». Точнее было сказано: «Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это».

Во-первых, это не бред, это программа максимум «Украины», как геополитической единицы, а также это программа максимум кураторов Киева в США и Великобритании. Во-вторых, намерением уничтожить нашу страну должно рассматривать очень серьёзно, особенно членам Совбеза. Столь легкомысленный подход Дмитрия Медведева к вопросам безопасности страны, как минимум, вызывает недоумение. Что касается Дмитрия Пескова нет смысла цитировать его перлы. Они содержательно повествуют о желании их источника быть политкорректным, причём это напускная политкорректность вызывает отнюдь не умиление.