Афганский спецназовец бежал от талибов и оказался в американской тюрьме

Аргументы Недели → Армия 13+

1 декабря 2022, 20:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Американское издание «Арми Таймс» поведало общественности очень нравоучительную историю двух афганцев – родных братьев. Её стоит знать всем, кто сотрудничает с военными и спецслужбами США. Америка бросает всех, кто оказался им не нужны несмотря на то, что эти люди воевали за интересы США и были брошены на произвол судьбы. Примерами тому: уход американских военных их Сайгона и Кабула. Теперь на очереди украинцы.

Закончивший военно-учебное заведение буквально накануне бегства войск США из Афганистана Абдул Васи Сафи, всё же успел повоевать против Талибов (всё ещё запрещены в России) на стороне американских оккупантов в одном из подразделений войск специального назначения уже будучи произведённым в первое офицерское звание. Но его военная карьера длилась не долго – всего три месяца.

Его родной брат Сами-улла Сафи был среди тех более чем 34 000 афганцев, которые сумели получить специальные визы для выезда в США ещё задолго до ухода Пентагона из Афганистана. Этот второй брат в 2015 году оказался в Хьюстоне, где работал в качестве военного переводчика в интересах американских Сил специальных операций. Похоже он стал очень ценным сотрудником одной из спецслужб США, часто вылетал в командировки в Афганистан, а в 2021 году получил американское гражданство. Но его семья, в том числе и Абдул Васи Сафи (будем для краткости звать его Васи) остались в Афганистане и после триумфального входа талибов в Кабул, им угрожала смертельная опасность. Поскольку с коллаборационистами у талибов разговор короткий. Их всех ожидала смертная казнь или безрадостное бытие в зиндане (тюрьма), что, пожалуй - хуже смерти. Поэтому всё семейство Сафи ударилось в бега и покинули страну. Васи, судя по всему, на каком-то этапе мытарств на чужбине, бросил своих близких и уже в одиночку добирался до Америки. Ему без средств для существования пришлось преодолеть более 20 000 км, пересечь Атлантический океан и множество сухопутных государственных границ. Последняя из них пролегала по руслу реки Рио-Гранде, преодолев её Васи оказался на территории Техаса, был схвачен пограничной службой США и отправлен в американскую тюрьму. Местный суд обвинил его в федеральном преступлении и определил в качестве наказания содержание под стражей в одном из пенитенциарных заведений Техаса.

И вот, в один прекрасный, возможно - солнечный день, братья встретились в комнате краткосрочных свиданий вышеупомянутой тюрьмы. Васи в оранжевой робе заключённых находился за толстым стеклом, и братья вели разговор, используя тюремный коммуникатор. Конечно же эмоции переполняли и старшего брата Сами – гражданина США и сотрудника американской разведки и его младшего брата ВАСИ, которому Америка отказала в праве быть защищённым несмотря на то, что он воевал за интересы этой страны. И даже привилегированное положение брата не означало, что к нему будет проявлено снисхождение.

Общаясь с прессой, сотрудник американских спецслужб Сами, описывая судьбу своей семьи, в сердцах, заявил: «Было ужасно несправедливо, очень несправедливо, что американские военные оставили всех этих людей, которые теперь оказались в смертельной опасности, а ведь они воевали бок о бок с американскими военными или оказывали им услуги. А теперь их оставили на растерзание талибам и закрыли на это глаза и теперь делают вид, что ничего не произошло».

30 августа 2021 года, когда последний американский самолёт покинул взлётную полосу кабульского аэропорта, Васи находился в военном лагере Мазари-аш-Шариф. Командир предложил ему присоединиться к сопротивлению и проложить вооружённую борьбу против талибов. Но спецназовец предпочёл покинуть страну и в надежде, что старший брат, недавно получивший американское гражданство поможет ему натурализоваться в США. Сразу выехать их Афганистана не получилось. И он в течение одного года скрывался от преследования талибов на территории страны, видимо уже на этом этапе Васи потерял связь со своей семьёй. Он был свидетелем того, как талибы выслеживали его сослуживцев и расправлялись с ними.

Американский брат, с которым Васи продолжал поддерживать телефонную связь, умудрился выхлопотать для беглеца пакистанскую визу. Далее ему пришлось негласно, не без приключений покинуть Афганистан. Оказавшись в Исламабаде, опять же, с помощью брата он смог оформить Бразильскую визу, но вылететь туда оказалось не так-то просто. Талибы разыскивали своих врагов и в Пакистане, захватывали и убивали их. Кроме того, местные чиновники не допускали к вылету афганских граждан. Васи узнал, что один из его бывших сослуживцев был задержан пакистанцами поскольку не дал вовремя взятку.

Васи под благовидным предлогом инкогнито вернулся в Кабул откуда смог вылететь в Сан-Паулу. Жизнь в Бразилии была - не сахар, к нему, как к бедному иностранцу было очень жёсткое отношение. Через три недели мытарств он присоединился к группе мигрантов, направлявшихся в США.

Они пересекли Колумбию и вошли в печально известный Дарьенский проход, 60-мильный участок диких джунглей, где мигранты часто становятся жертвами банд и военизированных формирований. Многие из беженцев умирают от укусов змей, болезней, полученных травм, срываются в пропасть или тонут в водоёмах. В начале пути группа к которой примкнул Васи насчитывала более 300 человек, а при переходе через джунгли её численность сократилась на 16 персон.

Уже будучи в техасской тюрьме Васи с содроганием вспоминал, как жестоко с ним обошлась панамская полиция. Что там происходило на самом деле, осталось за кадром. Брату он поведал немногое: «Они забрали мою еду и сказали, что это бомба, назвав меня Талибаном. Я сказал, что я не талиб, и все равно они так со мной обращались». Афганец готов был вынести всё, что угодно, в надежде, что Америка встретит его, может быть, не распахнув объятия, но, во всяком случае – доброжелательно.

После того, как Мексика практически уже осталась за спиной, на последнем переходе Васи заплатил контрабандистам и те доставили его вмести с другими 30-ю мигрантами к американской границе. Затем мигранты, уже без сопровождения контрабандистов, преодолели мелководную реку Рио-Гранде и благополучно оказались в руках американской пограничной службы. По существующим правилам всех задержанных американцы передают властям Мексики, на то есть особые документы, в которых перечислены страны, граждане которых подлежат такого рода депортации. Но, в этом списке нет Афганистана.

Двумя днями позже Васи отправили в исправительное учреждение Валь-Верде и обвинили в федеральном преступлении за незаконное пересечение границы. Его старший брат - Сами (сотрудник американских спецслужб) обязался приютить родственника у себя, пока будет идти разбирательство, но американская «Фемида» ему отказала. А тем временем Васи уже перевели в другую тюрьму в Идене, это чуть более чем в 40 милях к востоку от Сан-Анджело.

Самми с горечью заявил суду во время слушаний: «Я думаю, что мой брат — первый во всем моем племени, кто когда-либо был в цепях… Было очень тяжело видеть его таким. Он не преступник».