Российские «Гиацинты» ускользают от американских М777 и польских миномётов

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1 декабря 2022, 15:35

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт» артиллерийских подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Гиацинт» — одно из мощнейших орудий на поле боя. Артиллеристы ВВО работают ювелирно и гарантированно уничтожают выявленные цели, среди которых укрепрайоны ВСУ, расположенные в глубине линии соприкосновения. Самоходные пушки успешно ведут борьбу с тяжелой артиллерией и танками противника, уничтожают долговременные огневые точки и полевые сооружения, а также подавляют тылы и пункты управления противника.

Бронированный корпус «Гиацинта» защищает расчет от пуль и осколков. Самоходка обладает хорошей проходимостью и маневренностью, поэтому на ней легко сменить занимаемую позицию. Кроме того, с помощью встроенного бульдозерного оборудования она способна быстро вырыть укрытие. Для перехода из походного положения в боевое, машине требуется всего около четырех минут.

Боекомплект орудия включает 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания, в том числе осколочно-фугасные снаряды нового типа с улучшенной аэродинамической формой, активно-реактивные снаряды и корректируемые «Краснополь» с полуактивной лазерной системой самонаведения.

Корректирование огня ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые не только вносят поправки в целеуказание, но и своевременно выявляют позиции артиллерии ВСУ, способные вести контрбатарейную борьбу.

«По нам работает разная артиллерия, в основном американские гаубицы М777 и польские минометы, — рассказывает заместитель командира взвода. — Они стреляют и не могут понять где мы, потому что до этого у нас уже была смена позиций».