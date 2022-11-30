МБР «Сармат» сможет атаковать метеориты и астероиды, не говоря уже о других целях

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2022, 18:50

Важнейшей программой развития Стратегических ядерных сил является создание боевого ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат». Надеемся, что ракетчики, промышленность и наука – справятся.



Для производства этого огромного изделия массой более 200 т, несущего «более 10 т» боевой нагрузки, на Миасском ГРЦ им. Макеева пришлось создать целое производство. Ведь раньше там занимались только БР подводного базирования, а тут пришлось, по сути, воссоздать «декоммунизируемый» сейчас нашими ракетами «Южмаш». Тяжёлая МБР глобального радиуса 15А28 «Сармат» уже поступила в серийное производство. Но непонятно, речь о всём комплексе, только о ракете или об отдельных элементах ракеты? Ракета обладает возможностью поражать цели практически с любого направления подлёта к ним. Это возможно, если дальность 15А28 намного больше привычных для МБР 11–15 тыс. км – 18–20 тыс. км. В этом случае «попасть в Америку» изделие может не только «маршрутом Чкалова», через полюс, или «сбоку», но и «снизу» через Антарктиду. Сказано и о высочайшей точности ракеты. В частности, о том, что «бортовая система управления может корректировать траекторию полёта по спутникам ГЛОНАСС.



Сообщается о проработке на базе «Сармата» противоастероидной ракеты. Высокая полезная нагрузка и прочие достоинства 15А28 позволяют создать мощный космический перехватчик с термоядерным трёхступенчатым зарядом очень высокой мощности, в десятки мегатонн. И атаковать им метеориты и астероиды размером до сотни метров в поперечнике. Именно такие сложнее вовремя обнаружить, а натворить дел они могут немало.



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