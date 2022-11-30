В Минобороны работают над развитием ракетных войск и артиллерии с учётом опыта специальной военной операции

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30 ноября 2022, 16:59

Фото: Минобороны РФ

В ходе селекторного совещания МО РФ обсуждалось выполнение плана создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах. К решению этой задачи Министерство обороны приступило в 2021 году совместно с Министерством науки и высшего образования. Кроме того, рассматривались другие насущные вопросы, касающиеся жизнедеятельности российского военного ведомства, сообщает ДИМК МО РФ.

Было образовано восемь новых центров. Уже тысяча студентов прошли в них военное обучение. Предлагается создать ещё 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52-х до 68-ми субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120-ти.

Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности Вооружённых Сил.

Далее рассматривались предложения по формированию государственного оборонного заказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов. При этом в полном объёме обеспечено их авансирование.

На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%.

В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

Шойгу подчеркнул, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска. Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции.

Затем говорили о развитии ракетных войск и артиллерии с учётом опыта специальной военной операции. Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии.

В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения. Совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника. К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка». Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы.

Были намечены основные направления совершенствования системы подготовки резерва Вооружённых Сил. В рамках частичной мобилизации осуществляется обучение граждан, прибывших из запаса, формирование и боевое слаживание воинских частей и подразделений. К боевой учёбе новых войсковых формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше трёхсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев. В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчётов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений.

На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае.

В Военно-Морском Флоте переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в посёлке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске.

С опережением сроков выполняются все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

При подготовке Перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил.

Важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетных средств. Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники.