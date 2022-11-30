В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ВСУ, где хранились ракеты для HIMARS, MLRS, «Ураган»

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30 ноября 2022, 16:44

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленные танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток силами трех ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах.

В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

В районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.

В районе населенного пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Также уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голиково, Житловка Луганской Народной Республики, Приютное и Сладкая Балка Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Мостки Луганской Народной Республики, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево Донецкой Народной Республики, а также реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Покровка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.