Россия готовилась к войне миров и звёздным войнам, пока не столкнулась с нацистами

Аргументы Недели → Армия 13+

30 ноября 2022, 16:39

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, побывавший и вооучию увидевший боевые действия на СВО, считает, что мы готовились к войне миров, к звёздным войнам. И к звёздным войнам мы неплохо подготовлены. Но до тактики мы не спустились, поэтому сегодня вся страна работает. Работали над ударными беспилотниками, и вот они уже есть. Вот уже дроны-убийцы появились – «Ланцеты». Их количество наращивается. Крылатые ракеты «Калибры» были с первых дней. «Точки‑У». У нас были и есть «Искандеры». РСЗО «Ураганы» были и применяем. Да, артиллерия требует новых боеприпасов, в том числе высокоточных. Они появляются и доходят до передовой. Тот же «Краснополь». Чего не хватает – это штатных коптеров. Мы думали, что штатный «Орлан-30» будет летать вечно, но на самом деле их сбивают, иногда и свои. Значит, это расходничек, а мы воспринимали это как штатное, почти вечное, имущество.



Сейчас всё разворачивается достаточно быстро, и мы гигантскими шагами преодолеваем всё то, до чего довели вооружённые силы за десятки лет реформ, которые обескровили нас и так и не привели к рождению новой офицерской, командирской школы, без учёта опыта западных стран, без учёта опыта Великой Отечественной. От многого отказывались, многое порезали. До совершенства ещё далеко, а совершенства не будет, потому что планка, которую мы перед собой ставим, всё время будет расти вверх. Пока рано говорить о безоблачном существовании, о каких-то вещах, которые хотелось бы иметь, за сермягу. Пока плохое, как и очень хорошее, у нас на пике. Плохое пропадает, а хорошего порой не хватает. Но мы растём, из клоаки выбираемся очень быстро, выскакиваем буквально.



Это показывает и освещение СВО военкорами. Вся сирийская кампания через это дерьмо как цензура прошла. Мы отправляли сначала одним, потом другим, потом третьим. Безграмотные представители департамента информации рылись в наших материалах, заставляли нас переписывать, заставляли нас снимать какие-то фабрики макаронные, какие-то заводы, какую-то шнягу. Они думали, что это и есть управление репортёрами на войне. Сейчас такую блевотину выдавать невозможно, общество дерьмо не воспринимает. И я настаиваю на своих терминах. Обществу надо давать правду. В нынешних реалиях всё нормально. Война всё расставила на свои места. А та преступная информационная политика, которая велась в Сирии при помощи военных, это вообще кошмар. Надеюсь, кого-нибудь посадят в конце концов.



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