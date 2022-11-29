Компания Northrop Grumman назвала B-21 самолётом шестого поколения

Аргументы Недели → Армия 13+

29 ноября 2022, 20:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

B-21 Raider будет представлен 2 декабря на площадке компании Northrop Grumman в Палмдейле, Калифорния. Это событие уже широко освещается, как первый в мире случай, когда кто-то представит самолёт шестого поколения, - говорят представитель разработчика. Однако данное заявление – не более чем маркетинговый ход, поскольку подрядчику Пентагона приходится как-то оправдывать затраты на изготовление только прототипа этой машины, на который уже потрачено более 203 миллиардов долларов.

Конечно же в В-21 нет ни одного из главных признаков самолёта 6-го поколения. Напоминаю, что будь он таковым – имел бы способность покидать Землю и уходить в космос. На самом деле разработчики сумели добиться не так много, как они рекламируют. Допустим, что этот бомбардировщик всё же займёт своё место в ядерной триаде США, но это – не бог весь что.

Давайте посмотрим какие качества приписывает компания Northrop Grumman своему детищу B-21 Raider.

Назвав его первым самолётом шестого поколения, разработанным на планете Земля, компания Northrop Grumman уклоняется от пояснений – по каким признакам данному летательному аппарату дана столь высокая оценка. Обтекаемо говорится, что в нём сосредоточены технологии самолётов, созданных за последние тридцать лет. О, мол, - новый шаг в эволюции американских стратегических бомбардировщиков, но не понятно по каким признакам сделан этот вывод. И то, что по заявлению разработчика на него будет делаться главная военная ставка в 21-м веке, также можно отнести к желанию пропиариться и хоть как-то оправдать немыслимо высокие затраты на производство его прототипа. Точнее, сейчас, в стадии сборки находятся шесть самолётов, которым предстоит проходить сложный этап испытании и доработок.

Отмечается высокая степень скрытности B-21, опять же – только на словах. Ему приписывают свойства, не виданные ранее. Подрядчик утверждает, что самолёт настолько незаметен, что сможет как волшебник, надевший шапку-невидимку гулять в воздушных пространствах любой вражеской страны, над любым самым охраняемым и обороняемым объектом. Конечно же все эти утверждения могут вызвать только улыбку умиления, не более того.

Однако Northrop Grumman и ВВС поспешили анонсировать успешную демонстрацию переноса данных наземных систем B-21 в облачную среду. Она включала разработку, развертывание и тестирование данных B-21, в том числе создание цифрового двойника B-21, который будет поддерживать эксплуатацию и техническое обслуживание B-21. В очередной раз заявлено было, что надежная облачная цифровая инфраструктура приведет к созданию более ремонтопригодного и жизнеспособного самолета с более дешевой инфраструктурой. Возвещая о дешёвой инфраструктуре, подрядчики бесспорно погорячились.

Конечно же было сказано о возможности модернизировать создаваемый самолёт, но это качество присуще любой авиатехнике, всех поколений, существовавших ранее. И на этот раз B-21 с самого первого дня разрабатывался с возможностью быстрой модернизации, чтобы соответствовать изменяющейся среде угроз. B-21 не будет подвергаться блочной модернизации. Новые технологии, возможности и оружие будут внедряться благодаря гибким обновлениям программного обеспечения и заменой встроенного оборудования.

Что касается реализации программы разработки перспективного бомбардировщика Northrop Grumman сообщила, что с момента заключения контракта в 2015 году, была создана команда для проектирования, испытаний, в которую вошло более 8000 человек из Northrop Grumman, отраслевых партнеров и ВВС. Кроме того, было задействовано более 400 поставщиков в 40 штатах. Эти цифры опять же адресуются сенату и палате представителей, чтобы те прониклись грандиозностью свершаемого и поняли на что было потрачено 203 млрд долл. По сути, было заявлено, что цифровые технологии не могут до сих пор заменить многочисленные коллективы инженеров, конструкторов и квалифицированных рабочих.

Далее Northrop Grumman начинает толочь воду в ступе, повторяя одно и тоже, несколько раз, под разными соусами и разной интонацией, поскольку ничего нового сказать нет никакой возможности, в связи с тем, что этого нового по сути – нет. Опять заводится разговор о способности бомбардировщика доставлять к цели обычные и ядерные боеприпасы, как будто предыдущие самолёты этого не могли делать. Также говорят о его оснащении электроникой, и здесь нет ничего необычного.

Поступило заявление об использовании «облачных технологий» - и это уже проходили.