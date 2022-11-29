На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 100 украинских военнослужащих

Аргументы Недели → Армия 13+

29 ноября 2022, 15:34

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что на Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.

В районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».

В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской Народной Республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.