Что такое HIMARS и как украинцы им воюют

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2022, 19:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Украина получила от США РСЗО M142 HIMARS, Британия и Германия поставили ей РСЗО М270 MLRS или MARS II, разберёмся, что это за артиллерийская система и на что она способна. Для начала скажу, по сути, это аналогичные комплексы с той разницей, что M142 «HIMARS» смонтирован на колёсной базе FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) и имеет один пусковой блок, а в варианте М270 MLRS или MARS II - два пусковых блока размещены на гусеничной базе американской боевой машины пехоты M2 Bredley.

Получается, что по боевым возможностям разница между M142 «HIMARS», с одной стороны и М270 MLRS или MARS II с другой состоит только в количестве пусковых блоков. В такой блок можно поместить кассету с различным числом пусковых контейнеров. Вариантов немного: 6 контейнеров в случае, если огонь ведётся неуправляемыми 227-мм ракетами М26 (и модификациями) с дальностью стрельбы до 45 км. Залп полного пакета из 6 ракет накрывает 25 тыс, кв, м. Если честно – не впечатляет. Возьмём российскую альтернативу такого варианта применения М270 – РСЗО «Торнадо-С», которая монтируется на колёсной базе «Урал-63704-0010», имеет 12 пусковых контейнеров, для стрельбы 300-мм неуправляемыми реактивными снарядами на дистанцию до 120 км. Залп полного пакета накрывает участок площадью 67 тыс. кв. м. Вот – это совсем другое дело.

Второй вариант применения американской РСЗО – это тактическая управляемая ракета ATACMS Block I (и модификации) с дальностью стрельбы от 165 км до 270 км/300км. Такие боеприпасы помещаются в блок с единственным пусковым контейнером.

В России её альтернативой является ОТРК «Искандер-М» с дальностью стрельбы двумя видами управляемых боеприпасов (баллистическая и крылатая ракета с и модификациями) с дальностью полёта чуть меньше, чем 500 км.

Получается, что американцы сумели создать универсальное нечто, которое очень далеко от совершенства, поскольку – «универсально», как правило, не есть – «хорошо». Для M142 «HIMARS» и М270 MLRS или MARS II есть ещё один пусковой блок с двумя контейнерами, для пуска управляемых ракет MGM-140 ATACMS с дальностью полёта до 70 км. Именно о нём зачастую идёт речь, когда телевизионные канал РФ описывают обстрел «Хаймарсами» мирных городов Донбасса.

Естественно, что Киев всячески превозносит системы M142 «HIMARS» и М270 MLRS или MARS II, объединяя их под собирательный образ «Хаймарс» называя их Wunderwaffe (нем. Чудо-оружие), что совершено точно – абсолютная неправда.

Очень интересную (смешную, но эффективную) тактику применения этой системы выработали украинцы. Во-первых, они выводят её на огневую позицию только для производства нескольких пусков и затем немедленно прячут. Наводку управляемыми снарядами MGM-140 ATACMS осуществляют американцы посредством своей разведывательной авиации и спутниковой группировки. От сюда точность попадания, если снаряд не сбит российскими комплексами ПРО. Саму пусковую систему (M142 «HIMARS» и М270 MLRS или MARS II) во время, её нахождения на огневой позиции, перемещения на оную или с оной охраняет украинская мотопехота численностью до роты. Картина выглядит так: во время совершения «Хаймарсами» марша украинская пехота обеспечивает походное охранение буквально окружая систему на ходу. Во время подготовки и производства залпа украинская пехота занимает круговую оборону, в центре которой находится огневая позиция «Хаймарс», да так, что и мышь не проскочит сквозь оборонительные порядки. Киев бережёт каждую единицу данного РСЗО и готово пожертвовать сотней своих солдат ради её сохранения. При всех этих действиях частенько присутствуют американские или британские советники.