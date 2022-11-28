Первый штатный носитель гиперзвукового оружия морского базирования: «Адмирал Головко» начал испытания в Балтийском море

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28 ноября 2022, 16:34 Источник: Российская газета

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Новый фрегат «Адмирал Головко» вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний. Данное сооружение построили для Северного флота.

Выяснилось, что корабль станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования. Силы Балтийского флота обеспечивают проведение испытаний нового фрегата проекта 22350.

Известно, что сейчас идут скоростные, маневренные и вибрационные испытания судна. Также проверяют работу рулевого и якорного устройства и других вспомогательных механизмов.