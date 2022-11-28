Российские войска готовятся к наступлению ВСУ в восточной части Херсонской области

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2022, 16:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Американский аналитический центр сообщает, что российские войска создают хорошо укреплённый рубеж обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это делается в связи с опасностью наступления украинских войск на данном направлении с целью - выйти непосредственно к Перекопскому перешейку Крымского полуострова.

Институт изучения войны (ISW) США, анализируя спутниковые снимки, пришёл к выводу, что российские военные готовятся к форсированию Днепра украинскими войсками. Такой поворот событий вновь отрежет Крым от материка и от снабжения днепровской водой.

Спутниковые снимки частной компании Maxar Technologies, сделанные 15 ноября показывают, что российские войска ведут инженерную подготовку своих глубокоэшелонированных оборонительных позиций на левом берегу Днепра в восточной части Херсонской области.

«Российские военные создают условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, что может позволить создать прочный украинский плацдарм на восточном берегу Днепра», - говорится в докладе института.

На спутниковых снимках видно, что российские войска уделяют первоочередное внимание рытью траншей и возведению противотанковой обороны в Херсонской области для недопущения прорыва противника к Крыму, а также строят фортификационные сооружения вокруг города Мелитополя Запорожской области. Такие же работы проводятся на Кинбурнской косе и у её основания.

Данная информация подтверждает ранее озвученные опасения, что Киев не собирается останавливать боевые действия на зимний период и намерен продолжить своё наступление. Единственно, пока неясно, где будут наноситься основные удары войсками, а где отвлекающие. Во всяком случае у ВСУ достаточно много личного состава, чтобы организовать наступление сразу на нескольких направлениях, имея значительное численное преимущество в живой силе на участках прорыва. Сейчас на Украину прибывают подразделения ВСУ, прошедшие подготовку за рубежом и вооружённые в основном западными образцами.

Весьма вероятно, что, как только морозы прихватят грунт, украинские войска попробуют начать движение вперёд. Помимо южного направления есть опасность, что ВСУ продолжат наступление на Луганск, подготовят контрудары на донбасской дуге и возможно планируют вторжение на территорию Курской и Белгородской областей с сопредельных с ними Сумской и Херсонской земель.

Есть также надежда, что западная военная техника и артиллерия не выдержит сильных морозов, поэтому ВСУ постарается использовать для наступления погодное окно, пока не пришли лютые холода. Далее украинское командование возможно примет решения действовать в соответствии с обстановкой: при сильных морозах – замерзать(поскольку организовать быстрый отход или переход к обороне будет сложно), при умеренных - воевать.