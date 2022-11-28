На Артемовском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2022, 15:18

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: в результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва. В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Артемовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октяюрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Победа, Водяное, Пречистовка Донецкой Народной Республики, Дудчаны, Казацкое и Токаревка Херсонской области, а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области.

Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.