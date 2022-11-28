В США создали коронавирус с 80% смертностью; глава Дагестана запретил подчинённым «отмазывать» своих детей от службы в армии

Аргументы Недели → Армия 13+

28 ноября 2022, 10:55 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На финал недели пришёлся День морской пехоты ВМФ РФ. «Черные береты» отметили своё 317-летие. В соответствии с имеющимися у российского военного ведомства данными, в 1705 году указом Петра Великого был создан полк морских солдат. От этой даты российская МП ведёт своё летоисчисление. А буквально накануне начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кирилов сообщил, что военные США создали штамм коронавируса, имеющий 80% летальность. Российский генерал заявил: «В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких».



Похоже США окончательно сделали ставку на биологическое оружие, оценив его крайнюю эффективность и рациональность. Попробуем сформулировать все достоинства этого средства массового поражения. Главное в нём – добиться долгого инкубационного периода и крайне высокой летальности. Первое позволит распространить его на жертвы среди многочисленного населения страны, второе – добиться наибольшего военного (поражающего) эффекта. Превосходство этого оружия состоит в том, что его можно применить скрытно и без затрат на высокотехнологические носители типа ракет, самолётов и другой техники. В качестве средства доставки можно использовать туристов, мигрирующих птиц или других животных, не потребуется его массовое производство – каждый инфицированный – это одновременно самопроизводящаяся боеголовка и самопроизводящееся средство доставки. Противник даже не поймёт, что по нему уже нанесён смертельный, уничтожающий удар. Точнее уничтожению подвергнется только его живая сила, а техника, ресурсы, промышленность и другие активы достанутся невредимыми победителю. Есть правда несколько «но», связанные с его применением: погибнут не только враги, но и друзья, и даже придётся пожертвовать частью своего населения. Однако, похоже политическая и военная верхушка США на это морально готова. Достаточно иметь надёжное лекарство в определённом количестве, чтобы обеспечить безопасность нужной части «своих», подготовиться к первому удару глобальной пандемии, в плане обеспечения санитарного сервиса на собственной территории, и провести вакцинацию всех, кого верхушка отнесет к достойным спасения. И всё – дальше война будет развиваться сама по себе, в неё даже не придётся вмешиваться.



Также на минувшей неделе глава Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM) ВС США Адмирал Джон Акилино, провёл церемонию вручения флага новому формированию Космических сил (КС) в составе INDOPACOM. Мероприятие проводилось в штабе вышеуказанного многовидового объединения на Гавайях. По сути, произошло создание первой региональной ветки Космического командования ВС США. Данный акт был совершён с прицелом на противостояние с Китаем. По словам американских генералов, КС получит «возможности, не имеющие себе равных».



Заместитель начальника отдела планирования космических операций КС США генерал Дэвид Ти Томпсон заявил журналистам, что министр (госсекретарь) ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что именно Китай, является основной угрозой, «поэтому КС США очень сознательно выбрали INDOPACOM для создания в его составе космических войск. Томпсон добавил, что министр обороны Ллойд Остин санкционировал создание дополнительных компонентов космических сил США в Южной Корее, в составе Центрального и Европейского командований ВС США. Он ожидает, что формирование КС в составах контингента сил США в Южной Корее и в войсках Центрального командования произойдёт в ближайшее время. С формированием аналогичных сил в составе Европейского командования возможна задержка. Это обусловлено некоторыми бюрократическими препонами, которые Пентагону придётся преодолеть. К тому же, в необходимости создания такого командования понадобится убедить европейских союзников и согласовать с ними формальности.



Ещё в начале минувшей недели глава Дагестана Сергей Меликов жестко отчитал чиновников аппарата управления республикой за попытку спасти своих детей от мобилизации. Он, в частности, высказал своим подчинённым: «Если вы своих детей пытаетесь отмазать от армии, то вам нечего делать в органах власти. Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением… Налицо попытка уклониться от срочной военной службы. Почему для одних служба в армии — обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши — нет?». В общем замечание справедливое. Генерал-полковник Меликов окончил СВВККУ им Дзержинского, Академию им. Фрунзе и Академию Генштаба. Ранее он занимал пост первого заместителя директора Росгвардии.



