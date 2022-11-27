Морская пехота ВС РФ – легенды и реальность

Аргументы Недели → Армия 13+

27 ноября 2022, 17:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Начнём с того, что в современных ВС РФ чёрные береты носят не только морпехи, но и танкисты. Однако сегодня отмечем праздник морских пехотинцев и поэтому будем говорить толь про них. Что касается истории создания этого рода войск, многое в ней – не более чем миф. По-настоящему морская пехота в отечестве нашем начала своё героическое бытие только в 1941 году, когда флот невозможно было использовать в боевых действиях, корабли ставили на прикол, а их команды переводили в перхотные части. Но в дальнейшем морская пехота снискала истинную воинскую славу, а в послевоенные годы и по сей день являлась и является элитой российских Вооружённых сил, наравне с воздушным десантом.

Российская морская пехота развивалась совершенно не так, как в аналогичном роде войск, Британии или Америки. Поскольку Россия не занималась экспансией на чужих берегах и не завоёвывала океаны земли силой оружия, ей не нужна была морская пехота, созданная по аналогии вышеуказанных стран. В Объединённом королевстве и США морская пехота – это экспедиционные силы, предназначенные для войн на чужих берегах и захвата заморских территорий.

Доблестная Морская пехота ВМФ РФ сегодня отмечает своё 317-летие. В соответствии с имеющимися у российского военного ведомства данными в 1705 году указом Петра Великого был создан полк морских солдат. Но, уже в 1714 году он был расформирован. Далее якобы создали пять батальонов, которые формально можно назвать морской пехотой, но скорее они выполняли комендантские функции. Морским пехотинцам приписывают участие в штурме Измаила, но это не так, там на лодки были посажены казаки и охотники из состава гренадерских и егерских частей, они-то и штурмовали крепость со стороны Дуная. В ходе штурма крепостей на Ионических островах в кампании 1799 года Ушаков отряжал в десант матросов и рабочих (плотников, такелажников и прочих) там тоже не было никакой морской пехоты. В абордажных акциях в 18-м и начале 19-го века участвовали исключительно члены команд кораблей, поскольку других сил не было. Поэтому говорить о наличии морской пехоты в составе российского имперского военного флота в тот период не приходится. Против содержания таковой выступали высшие чины Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и Севастополе, считая, что на кораблях для морской пехоты попросту нет места.

На сайте Минобороны РФ сказано, что современна «морская пехота (МП) — род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. Морпехи высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров, а также десантируются вертолётами корабельного и берегового базирования при огневой поддержке кораблей и авиации.

Морская пехота может преодолевать водные пространства своим ходом на плавающих машинах (в большинстве случаев на бронетранспортёрах)». Из того же источника мы узнаём, что на вооружении МП состоят: плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.

Вернёмся к историческим фактам. Вроде бы как, уже в 1803 году вновь появились полки морских солдат – три в составе Балтийского флота и один в составе Черноморского. Каждый из них состоял из одного гренадёрского и двух мушкетёрских батальонов. Однако никаких сведений об их боевом применении нет. А в январе 1811 года эти полки были упразднены и их личный состав переведён в инфантерию.

Однако моряки проявили себя в сухопутных боях в ходе Крымской войны 1853 – 1856 годов. Их стойкость и бесстрашие поражали противника. Во время атаки шотландского полка именно наши моряки под воздействием плотного ружейного огня противника самостоятельно без команды развернулись из сомкнутой линии в стрелковую цепь. Этот этап также можно отнести к существованию российской морской пехоты, также им, по сути, принадлежит изобретение стрелковой цепи, как боевого порядка пехоты.

Можно сказать, что в какой-то мере морская пехота возродилась накануне событий октября 1917 года, когда команды боевых кораблей поголовно уходили воевать на сушу в составе Красной гвардии, а затем Красной армии.

Но настоящим своим рождением российская/советская обязана Великой отечественной войне. Уже в первые её месяцы команды многих кораблей Балтийского и Черноморского флотов ополовинивались и часть матросов переводилась в пехотные части, а порой из них формировали отдельные батальоны. Первоначально мореманы отказывались снимать бушлаты и бескозырки, воевали в них. Они принимали участие в обороне Одессы и других портовых городов Причерноморья. Они прокрыли себя неувядающей славой при обороне Севастополя. Немцы называли их – «Чёрная смерть». К осени из-за невозможности использовать боевые корабли БФ на Балтике, большая часть их команд уходила на берег, на кораблях оставались только артиллерийские расчёты, которые вели огонь по врагу всеми калибрами кораблей. Остальных переводили в пехотные части и отправляли на передовую. Этот момент стал новой вехой в создании морской пехоты. Моряков заставили снять бушлаты и бескозырки, но снять тельняшки они отказались на отрез и не застёгивали две верхние пуговицы гимнастёрок, шинелей и ватников, чтобы тельняшки были видны и врагу и своим солдатам, это был предмет их особой гордости. Кстати, современных морпехов разительно отличают от танкистов именно тельняшки. И данный атрибут, позже, десантники заимствовали у морпехов.

Можно сказать, что родоначальником современной морской пехоты стал Иосиф Сталин. Он как нарком обороны подписал 18 октября 1941 года приказ о создании 25 морских стрелковых бригад, для чего с кораблей было отряжено 32 052 матроса. За годы Великой отечественной войны морская пехота значительно разрослась и включала одну дивизию, 19 отдельных бригад, 14 отдельных полков и 36 отдельных батальонов. Морпехи воевали на Причерноморье, на Северном Кавказе, на Балтике и на Кольском полуострове. Наиболее дерзкие десанты морская пехот осуществила под Евпаторией, под Новороссийском и в районе Керчи.

После войны, к 1956 году все соединения и части морской пехоты были расформированы и только спустя 7 лет, в соответствии с директивой от 7 июня 1963 года № орг/3/50340 МО СССР появился 336-й полк морской пехоты в составе Балтфлота. И вновь был продолжен славный боевой путь наших «чернополосных тельняшек». В настоящее время в боях на украинском ТВД российские морпехи демонстрируют высокий уровень боеготовности, стойкость и храбрость, доказывая, что являются продолжателями славных воинских традиций своих пращуров.