На Донецком направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих

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27 ноября 2022, 16:53

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: «В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

На Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка.

В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Садовое, Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области, Ямполь Донецкой Народной Республики и Кисловка Харьковской области, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более 7000 крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Мирополье Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники».