Вслед за оружием и боеприпасами Запад накачивает Украину своими ЧВК

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2022, 19:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что на территории Украины в рядах ВСУ действуют частные военные компании из США и Британии. Теперь стало известно, что Париж направил своих военных подрядчиков на помощь Киеву. Похоже, что новое нашествие с запада постепенно формируется, под новыми знамёнами и новыми идеологическими платформами. По-видимому, США решили реализовать новый клон Крымской войны 1853 -1856 годов.

На территории Украины появились французские частные военные подрядчики, которые тесно сотрудничают с Генеральным директоратом внешней безопасности (Direction générale de la Sécurité extérieure, DGSE), что соответствует Службе Внешней Разведки и Директорией военной разведки (Direction du renseignement militaire, DRM) Пятой республики. Кроме того, Париж задействовал частную разведывательную фирму, зарегистрированную, как юридическое лицо в Люксембурге. Данную информацию сумел раздобыть телеграм-канал «Рыбарь» через свои источники.

В частности, стало известно, что ЧВК Defense conseil international (DCI), которой на 50% владеет французское государство, специализируется на организации боевой подготовки туземцев, выполнение пикантных заданий Парижа, а также на поставках вооружений различным туземным армиям. На Украине бойцы этого ЧВО обучают туземцев стрельбе из французской САУ, ведению кибератак и киберазведки.

Люксембургская СВК ведёт авиаразведку в интересах ВСУ, использую свой легкомоторный авиапарк. Бюджет каждой из ЧВК, работающих в интересах Киева, превышают 10 млн. – 20 млн. долл. в месяц.

Напоминаем, что американские ЧВК занимаются подготовкой туземных войск их экипировкой и вооружением, а также непосредственно руководят туземными военизированными формированиями в ходе боевых действий. Британские военные подрядчики на Украине специализируются на организации террористической деятельности против Российской Федерации, все самые громкие теракты принадлежат именно их «перу». В том числе на их совести совершено бессмысленное в военном плане и ничем не оправдываемое по жестокости убийство Дарьи Дугиной.

Бесспорно британские военные подрядчики и их кураторы служба МИ6, а также специальные силовые структуры как САС и СБС должны быть подвергнуты актам возмездия. Места дислокации управления и штабов всех трёх служб МИ6, САС, СБС – хорошо известны. Теперь у наших спецслужб возникли дополнительные задачи, направленные на уничтожение руководства французских военных подрядчиков и управления спецслужб Пятой республики. Безнаказанность будет только распалять намерения этих извергов и дальше проливать кровь россиян.