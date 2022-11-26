На Донецком направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих

Аргументы Недели → Армия 13+

26 ноября 2022, 17:24

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что на Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта НОВОСЕЛОВСКОЕ Луганской народной республики. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов КОЛОМЫЙЧИХА и ПЛОЩАНКА Луганской народной республики.

В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов БЕЛОГОРОВКА, ЯКОВЛЕВКА и КЛЕЩЕЕВКА.

Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов НОВОМИХАЙЛОВКА и НИКОЛЬСКОЕ Донецкой Народной Республики.

Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта ВРЕМЕВКА.

Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов ЧУГУЕВ Харьковской области, СЕВЕРСК, КРАМАТОРСК, ЯМПОЛЬ и РЕДКОДУБ Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта ЕЛЕНОКОНСТАНТИНОВКА Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

В районе населенного пункта КУШУГУМ Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град» на огневой позиции в районе населенного пункта ЛИПЦЫ Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта ЧЕРВОНЫЙ ЧАБАН Херсонской области.

Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта МИРНОЕ Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7362 единицы специальной военной автомобильной техники.