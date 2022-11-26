В США контроль за частными биолабораториями практически не ведется

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26 ноября 2022, 17:21

Фото: Минобороны РФ

В период с 28 ноября по 16 декабря 2022 г. в Женеве состоится Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии со статьей 12 Конвенции подобные мероприятия проводятся каждые пять лет, а их целью является обсуждение текущего статуса КБТО, вопросов соблюдения её положений, обзор научных и технических разработок, обладающих потенциалом двойного назначения, сообщает ДИМК МО РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта И.Кириллова заявил: «Напомню, что в сентябре по инициативе Российской Федерации состоялось Консультативное совещание государств-участников Конвенции, а в октябре Россия вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине. Против документа проголосовали США, Франция и Британия, за принятие резолюции – Россия и Китай. Остальные страны, включая Индию, Мексику и входящую в НАТО Норвегию воздержались от голосования.

Несмотря на то, что резолюция не набрала необходимого для ее принятия количества голосов и Совету Безопасности не удалось задействовать механизм расследования, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников.

Хотелось бы обратить внимание, что Соединенные Штаты продолжают включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы.

Так, 18 октября Белый дом опубликовал новую стратегию противодействия биологическим угрозам, предполагающая финансирование в объеме 88 млрд. долларов, в том числе 17 млрд. долларов в первый год.

В соответствии с документом, управление биологическими рисками является жизненно важным приоритетом Соединенных Штатов, а реакция на их возникновение будет жесткой и незамедлительной. В очередной раз прослеживается попытка США вмешаться во внутренние дела других государств. Так, ЦИТАТА: «…мероприятия по противодействию биологическим угрозам предполагается осуществлять вне зависимости от того, возникают они на территории Соединенных Штатов или за рубежом…» КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Одним из ключевых направлений Стратегии определено совершенствование методов индивидуальной и коллективной биологической защиты личного состава вооруженных сил США на различных театрах военных действий. Ставится задача продолжить изучение возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, эндемичных для конкретных районов.

С целью снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности будет ограничено официальное участие американских военных биологов в зарубежных проектах путем более широкого привлечения к таким работам гражданских структур в качестве подрядчиков минобороны.

Таким образом, в рамках Стратегии США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований «двойного назначения», в том числе за пределами национальной территории.

Еще одним документом стратегического планирования является обновленная стратегия Управления по снижению угрозы министерства обороны США (ДИТРА) на период до 2027 года, в которой открыто признается его двойная роль. Это не только обеспечение защиты, но и боевая поддержка воинских подразделений. В соответствии со стратегией, одной из приоритетных задач ДИТРА является обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником.

При этом деятельность ДИТРА тщательно скрывается, в том числе от самих американцев. Так, 10 ноября по запросу некоммерческой организации был получен трехсот сорока пяти страничный документ, касающийся финансирования компании «Блэк энд Вич» и ее деятельности на территории Украины.

Обратите внимание, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины.

Опубликованные документы в очередной раз подтверждают сотрудничество Киева и Вашингтона, а также попытки установления контроля над патогенами в украинских лабораториях путем внедрения системы ПАКС, элементы которой передавались Украине под маркировкой «собственность правительства США».

Это соответствует материалам, имеющимся в нашем распоряжении: регистрационной карте проекта и контрактной документации, утвержденной министерством экономики Украины.

Как мы ранее сообщали, система ПАКС позволяет Пентагону контролировать в режиме реального времени местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, неоднозначных с этической и правовой точки зрения.

Примером подобных исследований являются проводимые в США работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19.

Так, в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта.

Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин.

Хотя минздравом США принято решение о проведении расследования деятельности руководства университета, проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в Соединенных Штатах отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности.

Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам.

Один из них – Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности. Обратите внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон. В документе отмечено, ЦИТАТА: «…что для достижения позиции мирового лидерства Соединенным Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооруженных сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия. При этом продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определенные генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений – вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике…» КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Напомню, что Болтон возглавлял делегацию США на Пятой обзорной конференции КБТО в 2001 году. По результатам консультаций американская сторона полностью заблокировала работу над верификационным механизмом и отказалась от предлагаемых процессов проверки вероятных мест хранения биологического оружия, сославшись на то, что это угрожает их национальным интересам.

Ранее мы говорили о нарушении требований биобезопасности в американских лабораториях, в том числе о случаях массовой рассылки жизнеспособных спор сибирской язвы в зарубежные организации.

В соответствии с федеральным законом США о свободе информации, в начале ноября американским изданием «Интерсепт» был проведен анализ документов Национального института здоровья, касающихся нарушений техники безопасности в биологических лабораториях на территории США. Было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах за последние 18 лет.

Сделан вывод, что исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4) в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высоко патогенного гриппа птиц и ряда других инфекций.

Отмечены многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования.

Приведу несколько из этих примеров.

2 сентября 2011 года лабораторный инцидент произошел в Национальном институте здравоохранения США в Нью-Йорке. После укуса лабораторного животного, инфицированного рекомбинантным вирусом гриппа, исследователь был отправлен домой на карантин без наблюдения в самом густонаселенном городе Соединенных Штатов.

В период с апреля 2013 по март 2014 года в Университете Северной Каролины фиксировались случаи побега из зонированных помещений лабораторных животных, инфицированных тяжелым острым респираторным синдромом.

В сентябре 2016 года при проведении опытов с животными, зараженными рекомбинантным штаммом вируса Чикунгунья, аспирантка Вашингтонского университета проколола перчатку. Грубо нарушив требования техники безопасности, сотрудница только вымыла руки, сняла защитное снаряжение и покинула лабораторию, никому не сказав о происшествии и не приняв мер по самоизоляции. Четыре дня спустя у нее была выявлена острая форма данного заболевания.

Всего было зафиксировано более двухсот подобных происшествий. Предполагаем, что в официальную статистику вошла лишь незначительная часть инцидентов и реальная ситуация намного хуже.

Хотел бы обратить внимание, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами. Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО и грубого нарушения требований безопасности.

Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.

Напомним, что в ходе специальной военной операции стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение 1 и 4 статей Конвенции. Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия.

Это подтверждается договорами о проведении работ, утвержденными регистрационными картами, отчетной документацией подрядных организаций Пентагона – «Блэк энд Вич», «Метабиота».

Номенклатура патогенов, которые изучались в рамках «украинских проектов» Ю-Пи и Тэп никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами. При этом основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Например, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа, случаи которого никогда не фиксировались на территории Украины.

Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерством обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан.

Ранее мы приводили решение этического комитета «Центра общественного здоровья Украины» от 12 июня 2019 года, о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников. Хотя программа исследований предусматривает лишь стандартную процедуру отбора крови, документ предписывает сообщать, ЦИТАТА: «…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов».

При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность.

Обращаю Ваше внимание, что с 2016 года – момента проведения Восьмой обзорной конференции, мировое сообщество столкнулось с новыми угрозами, включая пандемическое распространение инфекций человека и животных (COVID-19, оспа обезьян, африканская чума свиней), рисками, создаваемыми современными достижениями в области биотехнологии и синтетической биологии, а также военно-биологической деятельностью Пентагона в различных регионах мира.

В условиях возникающих вызовов и угроз Российской Федерацией предлагается:

Первое: Возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО, который бы включал списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, учитывал современные научно-технические достижения в области биологии и предусматривал эффективный механизм проверки.

Второе: Дополнить меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также сведениями об объектах по производству вакцин для животных.

Третье: Предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к Конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников.

Практическая реализация наших предложений будет способствовать повышению «прозрачности» национальных биологических программ и соблюдению всеми без исключения государствами-участниками требований Конвенции.

Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками «программ двойного назначения» вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий «совместного пользования», которые получают финансирование от военных ведомств этих государств или аффилированных с ними организаций.

Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимался на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО».