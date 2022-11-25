МО РФ представляет документы, посвященные 80-летию создания легендарной авиационной части «Нормандия – Неман»

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25 ноября 2022, 18:37

Фото: соцсети

ДИМК МО РФ пишет: 25 ноября 1942 года между командованием ВВС Красной Армии и руководством Военной миссии патриотического движения «Сражающаяся Франция» было подписано соглашение о формировании на территории Советского Союза французской истребительной эскадрильи, которая впоследствии была переформирована в легендарный авиационный полк «Нормандия-Неман».

Во время пребывания на советско-германском фронте с 25 марта 1943-го по 9 мая 1945 г. эскадрилья «Нормандия», а впоследствии полк «Нормандия – Неман» прошли славный боевой путь от Курской дуги до Кенигсберга. Французские лётчики совершили более 5200 боевых вылетов, провели 869 воздушных боёв, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолётов.

Героические дела полка указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля и 5 июня 1945 г. были отмечены награждением его советскими орденами Красного Знамени и Александра Невского. 96 лётчиков, проходивших службу в полку, были награждены 112 орденами Советского Союза, а четверо удостоены звания Героя Советского Союза. (звание Героя Советского Союза было присвоено старшим лейтенантам Марселю Альберту и Роллану де ля Пуапу, младшему лейтенанту Жаку Андре и старшему лейтенанту Марселю Лефевру.)

Французское правительство наградило полк орденом Почётного легиона, орденом Освобождения, Военным крестом 1939–1945 гг., а также Военной медалью.

Авиационная часть «Нормандия – Неман» послужила ядром для создания будущих ВВС освобожденной от оккупации Франции. 20 июня 1945 г. французские лётчики на 41 боевом самолёте Як-3, переданных Советским Союзом в дар Франции, вылетели на родину. Во Франции истребители Як-3 летчики эскадрильи «Нормандия — Неман» эксплуатировали до 1947 г.

Создание авиационной части стало ярким символом и примером совместной борьбы советского и французского народов с нацизмом.

На основе документов из фондов ЦАМО РФ Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Нормандия-Неман: в небесах мы сражались одних», посвященный 80-летию со дня образования легендарной авиаэскадрильи. В проекте опубликованы архивные материалы 1942-1945 годов, в которых рассказывается об истории формирования «Нормандии». Среди документов: соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной Армии, переписка представителей РККА и Военной миссии Сражающейся Франции, материалы о летной подготовке в Советском Союзе и боевой работе летчиков-истребителей, выписки из личных дел французских пилотов – Героев Советского Союза.

Рождение авиаэскадрильи

Открывается раздел документами, посвященными созданию эскадрильи и истории ее формирования. Среди них – секретное соглашение, подписанное заместителем командующего ВВС РККА генерал-лейтенантом авиации Федором Фалалеевым и главой Военной миссии Сражающейся Франции бригадным генералом Эрнестом Пети.

Согласно этому документу, стороны договорились об отправке в СССР французской истребительной эскадрильи для совместных действий с ВВС Красной Армии против гитлеровцев. При этом советское командование обязалось снабжать авиационное подразделение всеми необходимыми материальными средствами, а также в случае необходимости предоставить дополнительный персонал, для того чтобы обеспечить «максимум успеха в боевой работе». В рамках исполнения этого соглашения в конце ноября 1942 года французские добровольцы (14 летчиков и 58 механиков) прибыли на аэродром в Иваново.

Тогда же в результате переговоров стороны договорились не только о военном взаимодействии в борьбе с общим врагом, но и о военно-техническом сотрудничестве. Так, 26 ноября 1942 года генерал-лейтенант авиации Федор Фалалеев в своем докладе Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину сообщает: «Капитан Мирлес – член Военной миссии, являясь большим специалистом по антиобледенителям, предложил безвозмездно передать ВВС Красной Армии ряд своих изобретений и новинок, позаимствованных им в английских ВВС».

В ходе встреч советского военачальника и главы Военной миссии Сражающейся Франции также было определенно название нового подразделения ВВС РККА. Строки из исторического формуляра 1-го отдельного истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман» свидетельствуют, что оно было выбрано не случайно: «В честь французской провинции Нормандия, которая более других провинций Франции пострадала от хозяйничанья немцев», – говорится в документе.

Боевая подготовка

Прибыв на территорию СССР, французские летчики и авиамеханики под руководством советских инструкторов приступили к летной и боевой подготовкам. Из опубликованного расписания занятий с личным составом авиаэскадрильи «Нормандия» в период с 5 по 10 января 1943 года следует, что с французскими пилотами постоянно проводились занятия по таким дисциплинам, как «формуляр самолета Як-1», «конструкция самолета Як-1», «эксплуатация самолета и его ремонт», «эксплуатация мотора, его ремонт», «техническая терминология». Также они занимались физической («бег на лыжах») и огневой подготовкой. Кроме того, ежедневно французские пилоты изучали русский язык.

Более подробный отчет о результатах подготовки содержится в рапорте о состоянии авиаэскадрильи «Нормандия» на 15 января 1943 года. Согласно документу, всю летную и боевую подготовку личного состава проводили заместители командира эскадрильи майор Жан-Луи Тюлян и капитан Альбер Литольф совместно с советским инструктором-пилотом капитаном Павлом Друзенковым. В рапорте отмечается, что «полеты французских летчиков инструктор пилотажа капитан Друзенков оценивает для майора Тюлян и капитана Литольф хорошими, для остальных летчиков – вполне удовлетворительными. Считает, что после тренировочных полетов на Як-7 освоение ими боевой машины Як-1 будет успешным».

В данном документе по каждому пилоту представлен общий налет на советских самолетах. В среднем на 15 января 1943 года на одного французского летчика приходилось более 770 часов налета. Больше всего в небе находились майор Жан-Луи Тюлян и капитан Альбер Литольф (1865 и 1920 часов налета соответственно).

В рапорте также представлен список летного состава, в котором присутствует французский летчик русского происхождения старший лейтенант Андрей Познанский. Он родился в Австрии в семье российских эмигрантов, переехавших впоследствии во Францию. На английском самолете Hurricane участвовал в боях в Египте. Когда стали набирать пилотов для отправки их в Советский Союз, он сразу записался добровольцем.

Андрей Познанский был среди первых погибших пилотов «Нормандии». В тот трагический день, 13 апреля 1943 года, шесть Як-1 эскадрильи вступили в неравный бой с девятью немецкими истребителям. Три вражеских самолета были сбиты, однако и французские летчики понесли потери. Кроме Познанского тогда с боевого задания не вернулись старший лейтенант Ремо Дервиль и младший лейтенант Марсель Бизьен.

В разделе опубликован русский перевод письма начальнику штаба ВВС Красной Армии генерал-лейтенанту авиации Федору Фалалееву от 17 марта 1943 года, в котором глава Военной миссии Сражающейся Франции бригадный генерал Эрнест Пети благодарил советскую сторону за качественную подготовку французских пилотов: «По случаю окончания периода подготовки и переучивания эскадрильи “Нормандия” я имею честь принести Вам свою благодарность за то дружеское понимание и сердечный прием, которыми были встречены французские летчики командованием и советскими летчиками в Иваново (…). Благодаря этому они подготовились к боевым действиям в самых лучших условиях и горят желанием соперничать со своими советскими товарищами в ловкости и героизме в битве с нашим общим врагом. Для того, чтобы позволить им поскорее реализовать это законное желание, я настоятельно рекомендую Вас принять необходимые меры, чтобы инспектирование эскадрильи, предшествующее отправке на фронт, было произведено как можно скорее».

Просьба французского военачальника была услышана, и уже через несколько дней он совместно с представителем командования ВВС Красной Армии проинспектировал боевую готовность истребительной эскадрильи «Нормандия». «Проверены: групповая слетанность, высший пилотаж, воздушный бой и стрельба по корпусу. Эскадрилья показала отличную подготовленность по всем вышеупомянутым элементам и по своим боевым качествам и моральному состоянию готова к отправке на фронт», – сообщается в акте проверки боевой готовности французской истребительной эскадрильи «Нормандия» от 21 марта 1943 года.

Первый бой и боевая работа летчиков

22 марта 1943 года после освоения личным составом боевой техники и программы летной подготовки, эскадрилья была отправлена на Западный фронт, где вошла в состав 303-й истребительной авиационной дивизии. 5 апреля французские летчики вступили в первую свою воздушную схватку, которая кратко описана в телеграмме командира эскадрильи «Нормандия» от 6 апреля 1943 года. В ней французский офицер сообщает, что, сопровождая советские бомбардировщики, старший лейтенант Альбер Пресиози и младший лейтенант Альбер Дюран вступили в бой, в результате которого они сбили один Focke-Wulf 190 и подбили второй, который, объятый пламенем, ушел со снижением высоты.

В кратком отчете начальника штаба 204-й бомбардировочной авиационной дивизии о боевой деятельности истребительной авиаэскадрильи «Нормандия» от 9 апреля 1943 года дается положительная оценка действиям французских летчиков: «Качество прикрытия бомбардировщиков летчиками эскадрильи “Нормандия” – высокое. Ни одной потери сопровождаемые ими бомбардировщики не имели (…). Техника пилотирования в целом у всего летного состава отличная (…). Боевой дух – высокий. Повседневно проявляется желание идти в бой, поиски встреч с противником и, наконец, настойчивое и умелое ведение боя».

В документе также сообщается, что, прибыв на фронт, летчики эскадрильи «Нормандия» прежде, чем приступить к боевой деятельности, провели ряд мероприятий по освоению района предстоящих действий: «Всего проведено ознакомительных и тренировочных полетов – 64 (налет 42ч. 35м)», – написано в отчете.

Кроме сопровождения советских бомбардировщиков и уничтожения вражеских самолетов-разведчиков французские летчики также проводили штурмовку наземных целей, о чем свидетельствуют опубликованные материалы о боевой работе. В частности, в донесении № 21 от 7 мая 1943 года описан эпизод, когда французские истребители, выполнив основное задание, на обратном пути разгромили обнаруженного противника: «При полете к цели и обратно производили штурмовку автотранспорта (…). В результате обстрела две деревни (Устрожено и Свиридово) подожжены, в которых было скопление войск и автотранспорта. Уничтожено и повреждено до 30 грузовых автомашин, в том числе одна цистерна с горючим, которая находилась у загоревшегося гаража. В этих двух деревнях отмечено 400-500 солдат, из которых 50-100 убито».

Все первые воздушные схватки, а также штурмовки наземных целей упоминаются в информации о боевых действиях 1-й отдельной истребительной авиаэскадрильи «Нормандия» за период с 1 апреля по 1 мая 1943 года. Здесь присутствует более детальное описание, а также схема первого боя французских летчиков, описана штурмовка наземного противника при возвращении на аэродром и сообщается про самый трагический для авиаэскадрильи день, когда сразу три экипажа не вернулись с боевого задания: «Воздушный бой произошел в районе Спас-Деменск 13 апреля между группой в составе шести самолетов Як-1 1-го ОИАЭ под командой майора Тюлян и девятью FW-190. В результате воздушного боя были сбиты три FW-190. С боевого задания не вернулось три Як-1 (ст. лейтенант Дервиль, мл. лейтенант Бизьен и ст. лейтенант Познанский), – очевидно, сбиты истребителями противника».

Всего за годы войны летчики эскадрильи (а затем и полка «Нормандия-Неман») совершили свыше пяти тысяч боевых вылетов. В 869 воздушных боях они сбили 273 самолета противника.

Герои Советского Союза

За свои отменные боевые качества, мужество и героизм, проявленные в боях, французские пилоты получили высокие награды. Так, 83 летчика были награждены советскими орденами, а четыре – получили звания Героя Советского Союза. В разделе опубликованы выписки из наградных материалов последних. В этих документах дается точная характеристика французским ассам как в плане боевых качеств, так и морально-политических.

Например, в личном деле Героя Советского Союза старшего лейтенанта Марселя Лефевра отмечается его глубокая привязанность к русской культуре: «Очень любил и уважал советских летчиков. Быстро овладев русским языком, научился понимать, любить и уважать великие достижения советского народа. Это неоднократно отражалось в его страстных выступлениях на антифашистских митингах молодежи. (…). В воздушных боях сбил лично 10 самолетов противника, в паре – один самолет противника и подбил два самолета противника (…). Старший лейтенант Лефевр был отличным летчиком-инструктором: зимой 1943-1944 годов во время переформирования эскадрильи в полк им было переучено на самолете Як-9 18 вновь прибывших из Северной Африки и Англии французских летчиков (…). Старший лейтенант Лефер Марсель умер 5.6.44 года от ожогов, полученных им при посадке после выполнения боевого задания».

Самым результативным французским ассом стал Герой Советского Союза старший лейтенант Марсель Альбер. В его наградном материале сообщается: «Участник Отечественной войны с 15 марта 1943 года. За это время им лично произведено 188 боевых вылетов (…). При выполнении боевых заданий произвел 55 воздушных боев, в которых лично сбил 21 самолет и один подбил. Из общего числа 21 сбитого и одного подбитого: бомбардировщиков – 10, истребителей – 12 (…). Работая командиром эскадрильи с марта 1943 года сумел отлично подготовить к боевой работе летчиков эскадрильи. Под его командой произведено 668 боевых вылетов и в воздушных боях сбито 77 самолетов противника. Потери эскадрильи за этот период составили два летных экипажа. Эскадрилья, которой командует старший лейтенант Альбер, является передовой в полку. В личной боевой работе проявил себя мужественным, храбрым, отважным воздушным бойцом и служит примером для всего летного состава полка».

Герои Советского Союза старший лейтенант Роланд де ля Пуап и младший лейтенант Жак Андрэ добились столь же высоких результатов, сбив по 16 самолетов противника.

Полк «Нормандия-Неман»

Летом 1943 года начались работы по расширению штата эскадрильи, в результате которых к февралю 1944 года на ее основе окончательно был сформирован 1-й отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия». Вопрос о преобразовании авиационного подразделения в отдельную воинскую часть поднял глава французской Военной миссии Сражающейся Франции, о чем 26 мая 1943 года Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину доложил командующий ВВС Красной Армии маршал авиации Александр Новиков: «Глава французской Военной миссии в СССР генерал Пети поставил перед мной от имени де Голля вопрос о развертывании их эскадрильи “Нормандия” в отдельную часть (полк) в составе 4-5 эскадрилий. Мотивируется их просьба тем, что положение с летным составом Воздушных сил Сражающейся Франции значительно улучшилось и у них теперь имеется полная возможность развернуть эскадрилью “Нормандия” в авиационную часть. Кроме этого, они предполагают, что эта авиационная часть явится ядром для создания будущего воздушного флота Франции (…). Прошу Ваших указаний для соответствующего ответа генералу Пети».

Советская сторона дала положительный ответ, в результате чего к 13 июня 1943 года старший лейтенант Г.Е. Кунин (впоследствии офицер связи штаба истребительного полка «Нормандия») подготовил проект организации полка. В документе представлена структура будущей воинской части, состоящей из двух эскадрилий, количество которых предполагалось довести до трех без изменения общей организации. Кроме того, в проекте учтено желание французского командования отозвать весь французский техперсонал во Францию, заменив его советскими специалистами.

Другой важной вехой в истории французских летчиков в рядах ВВС Красной Армии стало их участие в стратегической наступательной операции «Багратион». Тогда в июле 1944 года 1-я воздушная армия, в составе которой действовал отдельный истребительный полк «Нормандия», оказывала значительную поддержку частям Красной Армии при форсировании реки Неман. За боевые заслуги и мужество, проявленные французами в этих боях, приказом Верховного Главнокомандования № 0384 от 28 ноября 1944 года полку было присвоено почетное наименование «Неманский». С тех пор данная авиационная часть стала известна как полк «Нормандия-Неман».

По окончании Великой Отечественной войны, как свидетельствует доклад члена военного совета ВВС Красной Армии генерал-полковника авиации Николая Шиманова от 18 июня 1945 года, на аэродроме немецкого города Штутгарт состоялись торжественные проводы французских пилотов на свою Родину. Согласно документу, летчики-истребители на 41 боевом самолете Як-3, переданных Советским Союзом в дар Франции, отправились домой.

Вместе с ними вылетели и советские специалисты: «Для обслуживания полка “Нормандия” и обучения французов – из 303-й истребительной дивизии отправлено 29 человек инженерно-технического состава на самолетах C-47 во Францию. Каждый из отправленных товарищей проинструктирован, проверен и подготовлен к этой работе».

Во Франции летчики полка «Нормандия-Неман» эксплуатировали истребители Як-3 до 1947 года – до того времени, когда в свои права вступила эпоха реактивных двигателей.