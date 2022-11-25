Расчеты РСЗО «Смерч» уничтожают КП, склады с вооружением, боеприпасами и ГСМ, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели

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25 ноября 2022, 17:06

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. После подтверждения этих данных техническими средствами разведки, подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесли удар по военным объектам ВСУ. Все поставленные цели были уничтожены с ювелирной точностью.

На дивизионы РСЗО «Смерч» возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО «Смерч» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

«Мы работаем сообща с пехотой, которая запрашивает огневую поддержку. И мы должны, как можно быстрее, помочь им в этом. До начала СВО у нас было боевое слаживание расчетов. Каждый друг друга знает, каждый друг друга может заменить…», - рассказывает о боевой работе начальник расчета боевой машины РСЗО «Смерч» ЗВО Евгений.

Залог метких попаданий из РСЗО – скрупулезный расчет с учетом температуры воздуха, направления и силы ветра, атмосферного давления. На больших расстояниях полета снаряда все имеет значение. Снаряд размером с фонарный столб, калибр 300 мм. По дальности близок к тактическим комплексам, а по точности – к артиллерийским орудиям. Целью может быть любое скопление сил противника.

Расчеты «Смерчей» огневые позиции называют стартовыми. Менять их приходится не только после каждого выхода ракет, но и в плановом режиме. Ракетные системы залпового огня круглосуточно в движении.

Стартовые позиции и укрытия, где нужно пополнить боезапас, точки заправки техники, места для отдыха артиллеристы меняют в сутки по несколько раз. Все зависит от оперативной обстановки в районе.

Расчеты реактивной артиллерии Западного военного округа несут постоянное дежурство вдоль линии фронта. От получения задачи до сокрушительного удара уходит всего несколько минут.