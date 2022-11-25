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25 ноября 2022, 17:03

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более 100 наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

На Купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населенного пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать позиции российских подразделений в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области. Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой Народной Республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники.