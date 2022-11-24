Все разрушения в Киеве стали следствием падения зенитных ракет иностранных и украинских средств ПВО

Аргументы Недели → Армия 13+

24 ноября 2022, 16:02

Фото: Минобороны РФ

Российскими вооруженными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщил глава ДИМК МО РФ Игорь Конашенков.

В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Ни одного удара по целям в черте города КИЕВ не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта БЕРЕСТОВОЕ Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов ПЛОЩАНКА и ЧЕРВОНОПОПОВКА Луганской народной республики.

Уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.



На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов ВЛАДИМИРОВКА, ПАВЛОВКА и ВРЕМЕВКА.

Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта ЛЕВАДНОЕ Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта ШЕВЧЕНКОВО Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта КАЗАЦКОЕ Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта ЛИПЦЫ Харьковской области.

В районе населенного пункта НОВОГРИГОРОВКА Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов КОНСТАНТИНОВКА и СЕВЕРСК Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов БЛАГОВЕЩЕНКА Донецкой Народной Республики и НОВОПОКРОВКА Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.