МО РФ строит в Курске новый военный госпиталь

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24 ноября 2022, 14:32

Фото: Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут в Курске новый военный госпиталь на 150 мест с поликлиникой. Лечебное учреждение разместится на территории в 15 Га. Военные строители уже приступили к устройству фундамента под здания будущего госпиталя, сообщает Минобороны РФ.

Лечебно-диагностический корпус будет соединен с просторным палатным блоком на 120 мест при помощи теплых крытых переходов. В нем будут работать хирургическое отделение на 40 коек, два операционных блока, анестезиология с реанимацией. В комфортабельные боксы заведена система медицинских газов.

Здесь же разместится неврологическое отделение на 20 мест, терапия, диагностические, эндоскопическое, физиотерапевтическое, рентгенологическое отделения. В новом медцентре предусмотрена цифровая медицинская информационная система. Здесь будет внедрена медицинская информационная система для автоматизации работы отделений.

У каждого пациента будет индивидуальный браслет со штрих-кодом, электронные медицинские карты, системы для оперативного обмена данными между лабораториями, отделениями, администрацией. Корпуса, палаты, отделения оснастят удобной современной мебелью и оборудованию по последнему слову медицинской техники.

Закладка памятного камня в месте строительства нового военного госпиталя состоялась сегодня в г. Курске, в которой принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.