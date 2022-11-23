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Аргументы Недели → Армия 13+

СВО встала на паузу перед взрывной активизацией боевых действий

, 17:48

СВО встала на паузу перед взрывной активизацией боевых действий

Плохая погода, тяжёлые потери ВСУ, слаживание большого количества соединений Российской Армии поставили на паузу специальную военную операцию на Украине.

Очень похоже на то, что, как только стабилизируется погода, подмёрзнет земля и установится снежный покров, нас ждёт резкая, взрывная активизация боевых действий на фронтах. Возможны удары на севере, например, в районе Харькова или Чернигова и Сум. А может, и на Киевском и Западноукраинском направлениях.

Река западной военной помощи Украине постепенно превращается в ручей, и это подтверждается от пакета к пакету. Сокращается и трафик грузов с Запада по причине опустения складов ВС США и НАТО – американцы передали ВСУ многие сотни тысяч снарядов калибра 155 мм, имея годовой выпуск порядка 45 тыс. штук ранее и раза в два больше сейчас. В итоге на Украину ушли даже древние снаряды разработки начала 50-х годов прошлого века. Но восполнить такие поставки для самих ВС США – непросто. Схожая ситуация и по другим позициям: или уже почти нечего давать, или осталось то, чего давать не хочется, вроде современных систем.

Киеву сейчас активно стали спихивать старьё в области ПВО. Франция подарила 2 ЗРК малой дальности «Кроталь». Этот мобильный ЗРК малой дальности разработан в конце 60-х годов прошлого века. Даже самая новая его модификация – «Кроталь-NG» 1990 года выпуска. Но её Украине не дали – их у Франции всего 12 штук, они охраняют аэродромы. Дальность этой чудо-машины – целых 10 км, а потолок – 5–6 км. На данный момент такой комплекс можно считать неэффективным против современных самолётов и вертолётов, а беспилотники он может просто не увидеть. С такими устаревшими западными технологиями противовоздушная оборона Украины скоро окончательно станет фикцией.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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