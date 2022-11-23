СВО встала на паузу перед взрывной активизацией боевых действий

Аргументы Недели → Армия 13+

23 ноября 2022, 17:48

Плохая погода, тяжёлые потери ВСУ, слаживание большого количества соединений Российской Армии поставили на паузу специальную военную операцию на Украине.



Очень похоже на то, что, как только стабилизируется погода, подмёрзнет земля и установится снежный покров, нас ждёт резкая, взрывная активизация боевых действий на фронтах. Возможны удары на севере, например, в районе Харькова или Чернигова и Сум. А может, и на Киевском и Западноукраинском направлениях.



Река западной военной помощи Украине постепенно превращается в ручей, и это подтверждается от пакета к пакету. Сокращается и трафик грузов с Запада по причине опустения складов ВС США и НАТО – американцы передали ВСУ многие сотни тысяч снарядов калибра 155 мм, имея годовой выпуск порядка 45 тыс. штук ранее и раза в два больше сейчас. В итоге на Украину ушли даже древние снаряды разработки начала 50-х годов прошлого века. Но восполнить такие поставки для самих ВС США – непросто. Схожая ситуация и по другим позициям: или уже почти нечего давать, или осталось то, чего давать не хочется, вроде современных систем.



Киеву сейчас активно стали спихивать старьё в области ПВО. Франция подарила 2 ЗРК малой дальности «Кроталь». Этот мобильный ЗРК малой дальности разработан в конце 60-х годов прошлого века. Даже самая новая его модификация – «Кроталь-NG» 1990 года выпуска. Но её Украине не дали – их у Франции всего 12 штук, они охраняют аэродромы. Дальность этой чудо-машины – целых 10 км, а потолок – 5–6 км. На данный момент такой комплекс можно считать неэффективным против современных самолётов и вертолётов, а беспилотники он может просто не увидеть. С такими устаревшими западными технологиями противовоздушная оборона Украины скоро окончательно станет фикцией.



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