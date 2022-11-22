Израиль решил поссориться с Москвой из-за поставок иранских дронов?

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2022, 15:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Западные СМИ отмечают, что Украина все больше становится многолетним военным полигоном. Киев получает оружие от стран Запада, причем наиболее активным поставщиком являются США. Россия, по мнению западных журналистов, получает оружие и боеприпасы из Северной Кореи и беспилотники-камикадзе из Ирана. Израиль заявляет, что недоволен сотрудничеством Москвы с Тегераном и решил действовать путём предъявления ультиматумов.

Слухи о военном сотрудничестве Тегерана и Москвы, по мнению западных аналитиков, привели к тому, что Израиль заговорил о поставках оружия Украине. В прессе Земли обетованной появилась статья, в которой говорится о встрече посла Израиля в Москве Александра Бен Цви с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым. В ходе которой израильская сторона якобы заявила ультиматум российской стороне следующего содержания: если Москва не прекратит закупать иранское оружие, будь то беспилотники или ракеты, Иерусалим всерьез рассмотрит вопрос о поставке Киеву высокоточных баллистических ракет. Об этом же рассказал и источник в МИД Израиля. Такое же предупреждение своим российским коллегам сделал и глава Совета безопасности Израиля Эяль Хулата.

Тель-Авив настаивает, что Израиль пытается сохранять дипломатический нейтралитет по отношению к России и Украине.

Официально Иерусалим поставляет только гуманитарную помощь и медикаменты. Неофициально — израильское оружие находится на Украине, но подтвержденной информации или комментариев со стороны израильского правительства нет. Свете этой информации Москва по идее должна послать Израиль далеко и надолго. Но, как мы видим несмотря на то, что из-за израильских лётчиков погиб наш самолёт разведки с экипажем и с израильской стороны не прекращаются обстрелы объектов союзных нам сирийских войск, находящихся в непосредственной близости от российских военных, Россия не идёт на обострение отношений с еврейским государством.

Выходы из создавшейся ситуации есть. Первый – начать жёсткую политику против Израиля, как недружественного России государства. Свой ультиматум Тель-Авив может засунуть себе в одно место. Коль скоро Украине помогают, Россия также имеет моральное право на поддержку из-за рубежа. Отказ от таковой возможет только в случае, если Киев останется вообще без какой-либо помощи извне. Второй вариант – примирить Тегеран и Тель-Авив. Убедить политическое руководство Ирана отказаться от намерения уничтожить еврейское государство и приступить к налаживанию добрососедских взаимоотношений с Израилем. Обе задачи выглядят неисполнимыми. Но, только на первый взгляд. Достаточно подойти к проблеме по принципу: «никогда не говори - никогда».

Есть ещё третий путь решения проблемы, возникшей из-за внезапного приступа агрессии со стороны еврейского государства.

Израиль может взять на себя роль поставщика боевых дронов и высокоточных боеприпасов к ним российской стороне, отказавшись от поддержки Украины.