Мобилизованные совершенствуют навыки владения стрелковым оружием в бою

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2022, 14:41

Фото: соцсети

Пресс-служба Восточного военного округа: на полигоне Сергеевский общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки ведения огня из стрелкового оружия.

«Военнослужащие учатся точно попадать в цель, повышают скорость своих действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Мобилизованные выполняют стрельбы из автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и РПК, снайперских винтовок СВД. В качестве мишеней выступают цели, имитирующие живую силу противника. Кроме того, военнослужащие обучались навыкам маскировки позиций, определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням», - сообщили в штабе ВВО.