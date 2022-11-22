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Аргументы Недели → Армия 13+

Мобилизованные совершенствуют навыки владения стрелковым оружием в бою

, 14:41

Мобилизованные совершенствуют навыки владения стрелковым оружием в бою
Фото: соцсети

Пресс-служба Восточного военного округа: на полигоне Сергеевский общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки ведения огня из стрелкового оружия.

«Военнослужащие учатся точно попадать в цель, повышают скорость своих действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Мобилизованные выполняют стрельбы из автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и РПК, снайперских винтовок СВД. В качестве мишеней выступают цели, имитирующие живую силу противника. Кроме того, военнослужащие обучались навыкам маскировки позиций, определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням», - сообщили в штабе ВВО.

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