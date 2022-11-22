Артиллерия ВСУ обстреляла промышленную зону ЗАЭС и ответным огнём была подавлена

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22 ноября 2022, 14:35

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.

На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное.

Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка.

Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

Дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно.

Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка.

В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.

В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777, производства США.

В районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожены два минометных взвода ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники.

Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов.

Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме.