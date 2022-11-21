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Аргументы Недели → Армия 13+

Добровольцы, воевавшие на Донбассе, получили госнаграды

, 17:06

Добровольцы, воевавшие на Донбассе, получили госнаграды
Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: в мотострелковом соединении Южного военного округа в Ростовской области состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим добровольческого отряда, отличившимся в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, офицеры и солдаты отряда были удостоены орденов Мужества. Мероприятие состоялось перед строем подразделения отряда добровольцев. Награды были вручены представителем командования Южного военного округа.

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