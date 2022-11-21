Российские военные медики научились лечить раны, полученные от пехотных мин, а в США размышляют, чем бы ещё вооружить Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

21 ноября 2022, 11:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения. Военные США думают, как бы им передать Украине тяжёлый беспилотник, без опасения, что он попадёт в руки русских. Конгресс США узнал, что к 2030 году Китай обгонит Америку по числу боевых кораблей в 1,5 раза.



На минувшей неделе стало известно, что в госпитале им. Бурденко удалось создать технологию, позволяющую производить для каждого пациента индивидуальный трехмерный кастомизированный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Он устанавливается в область дефекта, после чего заполняется элементами костных тканей специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с последующим дополнением мышечных тканей и фрагментов с тела самого пациента.



Ранее подобного рода повреждения зачастую приводили к ампутации конечностей. Реабилитация пациентов занимала порой несколько лет, при этом некоторые из пациентов так и не смогли восстановиться. Применение инновационного способа в разы сокращает сроки восстановления и реабилитации пострадавших. Важно, что первый же пациент, которому в госпитале была сделана операция в кратчайшие сроки полностью восстановился и по собственному желанию уже вновь отправился в район проведения специальной операции.



А в это время военные США озаботились передачей Киеву новой смертоносной боевой техники. Речь идёт о беспилотниках MQ-1C Grey Eagle, вооруженных ракетами Hellfire. Вашингтон не хочет, чтобы даже случайно американские секретные технологии попали в руки русских. Вышеуказанные дроны не включены в последний пакет военной помощи, стоимостью в 400 миллионов долларов.



Два высокопоставленных американских чиновника сообщили, что Вашингтон все еще изучает возможность внесения конструктивных изменений в БПЛА Grey Eagle, которые сделают потенциальную потерю его на поле боя менее опасной в плане получения Москвой технологий, связанных с производством качественных тяжёлых военных дронов. Это касается не только Авионики, но и бортовых конструкций, силового агрегата и узлов управления. К тому же есть опасность, что дельцы от ВСУ продадут столько образцов БПЛА Grey Eagle, сколько у них смогут купить. Речь не только про Россию, но и про другие заинтересованные стороны. Пока решение не найдено.



Беспилотный летательный аппарат MQ-1C Grey Eagle - это усовершенствованная версия MQ-1 Predator. Он может летать более 27 часов и нести до четырех ракет Hellfire. Он также оснащен многоспектральной системой наведения, которая обеспечивает разведку, поиск целей и отслеживание её места нахождения в реальном времени. Кстати, сами конструкторы данного дрона высказывают опасение, что современные российские зенитные системы не дадут шансов на выживание беспилотным летательным аппаратам MQ-1C Grey Eagle. Неназванный представитель военно-исследовательской службы, связанной с разработками и закупками дронов для Пентагона, так и заявил: «Это очень дорогие системы, и есть опасения, что их могут сбить». К тому же ракеты Hellfire, которыми вооружены дроны MQ-1C Grey Eagle, прямо стоит сказать, с военной точки зрения, - не бог весь что. Они хороши для убиения лидеров повстанцев, а на поле боя от них эффект будет не столь впечатляющим. На всякий случай сообщаю ТТХ этого оружия. Вес ракеты не превышает 50 кг, а боевой части - 8 кг. Тип двигателя: РДТТ Thiokol M120E1 с тягой около 250 кг, что обеспечивает дальность полёта боеприпаса от 7,1км до 11 км. При этом развивается скорость до 425 м/с. Ракета имеет полуактивную лазерную ГСН и считается высокоточным оружием.



На той неделе ещё одно известие потрясло американский истеблишмент. Согласно представленного Конгрессу США доклада, к 2030 году военно-морские силы Китая по количеству боевых кораблей значительно обгонят боевой состав ВМС США. В настоящее время, по самым грубым подсчётам, производство боевых кораблей в КНР опережает по темпам американское военное кораблестроение примерно в 1,5 раза. Китай уступает Америке разве что по тоннажу авианосцев и больших авианесущих десантных кораблей.



По данным, представленным в докладе военного ведомства США Конгрессу, к 2030 году ВМС КНР (НОАК) будут иметь в боевом составе: атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения — 8 единиц; атомных многоцелевых ударных подводных крейсеров — 13; дизельэлектрических ударных подводных лодок — 55; авианосцев среднего класса и ракетных эсминцев — 65; ракетных фрегатов — 135. Всего боевой состав ВМС НОАК будет насчитывать 425 корабля, тогда как в ВМС США их будет не более 291. То есть у Китая боевых кораблей будет почти в полтора раза больше, чем у Америки.



